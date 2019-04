താരങ്ങൾ തയാർ; ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ മേയ് മാസം അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഈ മാസം 15ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലായിരിക്കും ലോകകപ്പ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിനെ 15ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികളായ സി.കെ. ഖന്ന, അമിതാഭ് ചൗധരി, അനിരുദ്ധ് ചൗധരി തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം 23 ആണ്. ഐപിഎല്ലിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൽസരങ്ങളിലെ പ്രകടനം കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാണ് സൂചന. ബാറ്റിങ്ങിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തുൾപ്പെടെ കളിപ്പിക്കേണ്ട താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്.

ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ 30 അംഗ സാധ്യതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പതിവ് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഐസിസിയുടെ പുതിയ ചട്ടമനുസരിച്ച് ഇതു നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന 15 അംഗ ടീമിനെ നേരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

അതേസമയം, ലോകകപ്പിൽ ജൂണ്‍ 16നു നടക്കേണ്ട ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മൽസരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്താണു ചെയ്യുകയെന്ന് ‘കാത്തിരുന്നു കാണാ‘മെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.

