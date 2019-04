ലോകകപ്പ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സിലക്ടർമാർ; ആരാകും ‘നാലാമൻ’?

ലോകകപ്പിലെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം തെളിയാൻ ഇനി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങൾ മാത്രം. ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിൽ ലോകകിരീടം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ടീം ഇന്ത്യയെ ഈ മാസം 15 നു പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സിലക്ടർമാർ തയാറെടുക്കുന്നത്. എം.എസ്.കെ. പ്രസാദും സംഘവും മനസിൽ കാണുന്ന ലോകകപ്പ് ടീമിലെ ആ 15 പേർ ആരൊക്കെയാകും?

പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പാതിവഴിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത താരപ്രവേശങ്ങൾക്കു സാധ്യത തെല്ലുമില്ല. കാരണം ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സംശയത്തിന്റെ ക്രീസിൽ നിന്ന താരങ്ങൾക്കു പകരം വയ്ക്കാൻ പോന്ന മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ ഇതേവരെ ഐപിഎല്ലിൽ പിറന്നിട്ടില്ല. അസാമാന്യ പ്രകടനങ്ങൾക്കു കാതോർത്തിരുന്ന താരങ്ങളാരും തന്നെ ശരാശരിക്ക് അപ്പുറം പോകാത്തതു സിലക്ടർമാരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കും.

ഇംഗ്ലിഷ് ലോകകപ്പിന്റെ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലെന്നു പറഞ്ഞുകേട്ട ഓസ്ട്രേലിയ – ന്യൂസീലൻ‍ഡ് പര്യടനങ്ങളുടെ കണക്കുകളിലൂടെയാകും പതിനഞ്ചംഗ ടീമിന്റെ രൂപീകരണം. ഇരുപര്യടനങ്ങളിലും വിജയം കണ്ടാണ് വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ ടീം ഇന്ത്യ മടങ്ങിയത്. അതേ ഓസ്ട്രേലിയ അത്ര കരുത്തരല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെത്തി ആതിഥേയരെ കീഴടക്കിയെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചുറപ്പിച്ച ലൈനപ്പിൽ വൻമാറ്റങ്ങൾക്കു മുതിരാൻ സിലക്ടർമാരോ ചീഫ് കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി നയിക്കുന്ന ടീം മാനേജ്മെന്റോ തയാറായേക്കില്ല.

മധ്യനിരയിലേക്ക് ആരെല്ലാം എന്ന പഴയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനു തൊട്ടുമുൻപും ഉയരുന്നത്. നാലാമനായി കരുതിയ അംബാട്ടി റായുഡുവിന്റെ പരാജയം ലോകകപ്പ് ടീം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കേറ്റ പ്രഹരങ്ങളിലൊന്നാണ്. തുടക്കത്തിലെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ താരത്തിന് ഒടുവിൽ ഏകദിന ഇലവന്റെ പുറത്താണു സ്ഥാനം. ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ജഴ്സിയിലും നിറംമങ്ങിയതോടെ റായുഡുവിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് ട്രിപ്പും സംശയത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു.

അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനു മുന്നേ വിമർശകർ ഉന്നയിച്ചൊരു പ്രധാന ചോദ്യത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലും ശ്രദ്ധേയം തന്നെ. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ റോൾ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നുവത്. മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ എം.എസ്.ധോണി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ് ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം. മുൻനായകനെ കൂടാതെ കോ‌‌ഹ്‌ലിയുടെ ടീം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു തിരിക്കണമെന്നു ധോണിയുടെ കടുത്ത വിമർശകർ പോലും ഇപ്പോൾ പറയില്ല. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോഷൻ നേടി ധോണി നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമസ്യ.

ബാറ്റിങ് നിരയിലെ നാലാമൻ എന്നതാകും സിലക്ടർമാരെ ഏറെ കുഴപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന്. കേദാർ ജാദവും വിജയ് ശങ്കറും തമ്മിലാകും ഇപ്പോഴത്തെ മൽസരം. ഇരുവരുടെയും ഓൾറൗണ്ട് മികവ് കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ സാധ്യതകൾ കൂടും. രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനും ഈ പൊസിഷനിൽ ഒരു കണ്ണ് വയ്ക്കാം. കൊൽക്കത്തയുടെ നായകനായി ലീഗിൽ തരക്കേടില്ലാത്തവിധം കളിക്കുന്ന കാർത്തിക് ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തള്ളി ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടംനേടാനാണു സാധ്യത. പരിചയസമ്പത്ത് കൂടി പരിഗണിച്ചു സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായി നാലാം നമ്പറിലും കളിപ്പിക്കാവുന്ന താരമാണ് കാർത്തിക്.

രോഹിത് ശർമയും ശിഖർ ധവാനും ചേരുന്നതാകും ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോടി. ഇരുവരും ഐപിഎല്ലിൽ തിളങ്ങാത്തതു ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. വൺഡൗൺ സ്ഥാനത്തു വിരാട് കോ‌ഹ്‌ലിയെത്തും. കാർത്തിക്കും ധോണിയും കേദാറും ശങ്കറും മധ്യനിരയിലെ ഊഴക്കാരായി സ്ക്വാഡിൽ ഇടം നേടും. ഓപ്പണർ റോളിലെ പകരക്കാരനായി ലോകേഷ് രാഹുലിനും വിളി പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മീഡിയം പേസ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ റോളിൽ കടന്നുവരും. സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ കുൽദീപും ചാഹലും ചേർന്ന ‘കുൽച’ സഖ്യം തന്നെ തുടരാനാണു സാധ്യത. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവരടങ്ങുന്ന പേസ് ത്രയവും ഓട്ടമാറ്റിക് ചോയ്സ് എന്ന മട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ടീമിലെത്തും.

പേസിലെ നാലാമൻ ആരെന്നതും ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ്. വീസ കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉമേഷ് യാദവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോം ശുഭസൂചനയല്ല നൽകുന്നത്. യാദവോ ഇടംകൈയൻ പേസർ ഖലീൽ അഹമ്മദോ ആകും നാലാം പേസറായി ടീമിലെത്തുക. പാണ്ഡ്യയും ശങ്കറും ഉള്ള നിലയ്ക്കു നാലാം പേസർ വേണ്ടെന്നാണു സിലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.

English Summary: The Indian team for the 2019 World Cup will selected on April 15 in Mumbai. The final 15 will be picked by the national selectors led by chairman MSK Prasad.