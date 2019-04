നാട്ടിലെ കളി നിർത്തി ഷെയ്ൻ വാട്സൻ; ഐപിഎല്ലിൽ തുടരും

സിഡ്നി ∙ ഐപിഎൽ ടീം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ നാട്ടിലെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിഗ് ബാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽനിന്നു താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ, മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ വാട്സന്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രഫഷനൽ കരിയറിന് അവസാനമായി. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ സിഡ്നി തണ്ടർ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു വാട്സൻ.

എന്നാൽ, ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ ടൂർണമെന്റുകളിൽ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വാട്സൻ 2016ൽ വിരമിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദ് സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ 96 റൺസ് നേടി ഉജ്വല ഫോമിലാണു വാട്സൻ ഇപ്പോൾ.

English Summary: Shane Watson has ended his professional career in Australia by announcing his retirement from Sydney Thunder in the Big Bash League.