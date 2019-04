ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ഭാര്യ അറസ്റ്റിൽ; ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു

ലക്നൗ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരെ കോഴ ആരോപണങ്ങളും വധശ്രമവും പരസ്ത്രീബന്ധവും ആരോപിച്ചു രംഗത്തെത്തി വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഭാര്യ ഹസിൻ ജഹാനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംറോഹയിൽ ഷമിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്. ഇവരെ പിന്നീടു ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ താരമായ ഷമി ഈ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഹസിൻ ജഹാൻ സഹാസ്പുർ അലി നഗറിലെ ഷമിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഷമിയുടെ സഹോദരൻമാരും കുടുംബവുമാണ് ഈ സമയത്തു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ ഷമിയുടെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതോടെ മക്കളെയും കൂട്ടി ഒരു മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ ഹസിൻ, വാതിൽ അകത്തുനിന്നു പൂട്ടി.

ഇതിനിടെ ഷമിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസ് സംഘം ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും വാതിൽ തുറക്കാനോ വീട്ടിൽനിന്നു മടങ്ങാനോ ഹസിൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതോടെ പൊലീസ് ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധമായാണ് പൊലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഹസിൻ ജഹാൻ ആരോപിച്ചു. ‘എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണു ‍ഞാൻ വന്നത്. അവിടെ വരാനും താമസിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എനിക്കുണ്ട്. ഷമിയുടെ സഹോദരങ്ങള്‍ എന്നോടാണ് മോശമായി പെരുമാറിയത്. എന്നിട്ടും പൊലീസ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതിനു പകരം തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിനാണു പൊലീസ് തിടുക്കം കാട്ടിയതെന്നും ഹസിൻ ജഹാൻ ആരോപിച്ചു.

നേരത്തെ, ഷമിക്കെതിരെ സ്ത്രീ പീഡനത്തിനു ഹസിൻ ജഹാൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് അലിപോർ പൊലീസ് കോടതിക്കു മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ സ്ത്രീ പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം എന്നീ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണു ഷമിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹസിൻ ജഹാൻ 2018ൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണു നടപടി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് ഏഴിനു ഷമിക്കു വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജഹാൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണു വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. തനിക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രതിമാസം ഏഴു ലക്ഷം രൂപ വീതം ഷമി ചെലവിനു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹസിൻ ജഹാൻ പിന്നീട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹർജി സ്വീകരിച്ച കോടതി പ്രതിമാസം 80,000 രൂപവീതം ഇവർക്കു നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.



