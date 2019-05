ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും 300+; പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 54 റൺസ് ജയം

ഹെഡിങ്‌ലി ∙ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയാൽ മുന്നൂറു കടക്കുക എന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനു ശീലമായി! തുടർച്ചയായ നാലാം ഏകദിനത്തിലും മുന്നൂറിനപ്പുറം സ്കോർ ചെയ്ത മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 54 റൺസ് ജയം. ജയത്തോടെ പരമ്പര 4–0ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ ഏകദിനം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട്– 50 ഓവറിൽ ഒൻപതിന് 351. പാക്കിസ്ഥാൻ–46.5 ഓവറിൽ 297നു പുറത്ത്.

ജോ റൂട്ട് (84), ഓയിൻ മോർഗൻ (76) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ചുറി കടന്നെങ്കിലും അഞ്ചു വിക്കറ്റെടുത്ത (5–54) ബോളർ ക്രിസ് വോക്സാണ് ഇത്തവണ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

ആദ്യ മൂന്നു ഓവറുകളിൽ തന്നെ വോക്സ് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതോടെ മൂന്നു വിക്കറ്റിന് 6 റൺസ് എന്ന പരിതാപകരമായ നിലയിലായി പാക്കിസ്ഥാൻ. ക്യാപ്റ്റൻ സർഫ്രാസ് അഹ്മദ്(97), ബാബർ അസം(80) എന്നിവരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും അവരെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നാലാം വിക്കറ്റിൽ 146 റൺസാണ് ഇവർ നേടിയത്. എന്നാൽ രണ്ടു പേരും റൺഔട്ടായതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ വീണു.

∙ തുടർച്ചയായ 11 ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പത്താം ഏകദിന മൽസര തോൽവിയുമാണിത്.

