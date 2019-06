സച്ചിന്റെ ബാല്യകാല ചിത്രം, ഇമ്രാൻ ഖാനെന്ന് കുറിപ്പ്; പാക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ട്രോൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റേതെന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോള്‍മഴ. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷൽ അസിസ്റ്റന്റായ നയീം ഉൾ ഹഖിനാണ് അബദ്ധം പിണഞ്ഞത്.

‘പിഎം ഇമ്രാൻ ഖാൻ 1969’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ ശനിയാഴ്ചയാണ് നയീം ഉൾ ഹഖ് ട്വിറ്ററിൽ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നയീമിന് ചിത്രം മാറിപ്പോയ വിവരം പരസ്യമായതോടെ നൂറു കണക്കിനു പേരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ‘ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് 1976’ എന്ന് ക്യാപ്ഷനിട്ടായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്റെ പരിഹാസം.

ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ‘സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ 1988’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ പരിഹാസം. ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രമായ ലഗാനിലെ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ‘ജോസ് ബട്‌ലർ ആൻഡ് അശ്വിൻ ഇൻ 1980’ എന്ന് ക്യാപ്ഷനിട്ട ആരാധകനുമുണ്ട്. കോട്ടുവായിടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ‘സർഫ്രാസ് 1987’ എന്നു ക്യാപ്ഷനിട്ട ആരാധകനും ട്വിറ്ററിൽ ‘ലൈക്കോടു ലൈക്കാണ്’.

PM Imran Khan 1969 pic.twitter.com/uiivAOfszs — Naeem ul Haque (@naeemul_haque) June 21, 2019

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ വരികൾ ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പേരിൽ ‘ചാർത്തിക്കൊടുത്തതിന്റെ’ അലയൊലികൾ അടങ്ങും മുൻപാണ് സഹായിക്കും സമാനമായ പിഴവു സംഭവിച്ചത്.

English Summary: Pak PM's Aide Posts Old Photo of Sachin Tendulkar Thinking it's Imran Khan