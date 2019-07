അമ്പാട്ടി റായുഡു റിട്ടയേർഡ് ‘ഹർട്ട്’; ഐപിഎല്ലിലും തുടർന്നു കളിക്കില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ടീമിൽനിന്നു രണ്ടാം വട്ടവും തഴയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ അമ്പാട്ടി റായുഡു ക്രിക്കറ്റ് കളി അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയോടുള്ള പ്രതിഷേധസൂചകമായാണു ലോകകപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ റായുഡു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലും തുടർന്നു കളിക്കില്ലെന്നു റായുഡു പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ റിസർവ് താരമായിരുന്നു റായുഡു. എന്നാൽ ടീമിലെ രണ്ടു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ (ശിഖർ ധവാൻ, വിജയ് ശങ്കർ) പരുക്കേറ്റു പുറത്തായിട്ടും റായുഡുവിനു ടീമിൽ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല. ശിഖർ ധവാനു പകരക്കാരനായി മറ്റൊരു റിസർവ് താരമായ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിലെത്തി. വിജയ് ശങ്കറിനു പകരം റിസർവ് പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത മായങ്ക് അഗർവാളിനെയാണ് ബിസിസിഐ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതാണു റായുഡുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 55 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ റായുഡു. ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായിരുന്നു.

∙ റായുഡു ബിസിസിഐയ്ക്ക് എഴുതിയ രാജിക്കത്ത്

ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ,

ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിടവാങ്ങുകയാണെന്നുള്ള തീരുമാനം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഈ അവസരത്തിൽ ബിസിസിഐയോടും ഹൈദരാബാദ്, ബറോഡ, ആന്ധ്ര, വിദർഭ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകളോടുമുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു. എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നീ ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളോടുള്ള നന്ദിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻമാരായിരുന്ന എം.എസ്. ധോണിയോടും രോഹിത് ശർമയോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരിയറിൽ ഉടനീളം എന്നിൽ പൂർണമായ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അർപ്പിച്ച വിരാട് കോലിയെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നു. വളരെ വലിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽനിന്ന് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി. ഈ യാത്രയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു.



∙ റായുഡുവിന്റെ കരിയർ ഇങ്ങനെ

ഏറെ വൈകി 28–ാം വയസ്സിൽ മാത്രം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 55 ഏകദിനങ്ങളിലും ആറു ട്വന്റി20കളിലും കളിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറിയും 10 അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 47.05 റൺ ശരാശരിയിൽ 1694 റൺസ് നേടി. പുറത്താകാതെ നേടിയ 124 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ആറു ട്വന്റിയിൽനി്ന് 42 റണ്‍സ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. 20 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.

വലംകയ്യൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബോളർ കൂടിയായ റായുഡുവിനെ വിവാദ ആക്ഷന്റെ പേരിൽ ഐസിസി പലതവണ വിലക്കിയിരുന്നു. 55 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് മൂന്നു വിക്കറ്റുകളാണ് ആകെ സമ്പാദ്യം. 2013 ജൂലൈയിൽ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം. 2019 മാർച്ചിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയാണ് അവസാന ഏകദിനം കളിച്ചത്. 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 കളിച്ച റായുഡു, 2016 ജൂണിൽ സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെയാണ് അവസാന മൽസരം കളിച്ചത്.

