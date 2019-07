ക്രിക്കറ്റിൽ ‘റോയലായി’ രാജസ്ഥാൻ; ഒരേസമയം മൂന്ന് താരങ്ങൾ ദേശീയ ടീമിൽ

ജയ്പൂർ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഒരേ സമയം ടീം ഇന്ത്യയിൽ. രാജസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരായ ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ദീപക് ചഹർ എന്നിവരും സ്പിൻ ബോളര്‍ രാഹുൽ ചഹറുമാണ് വിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിലുള്ള താരങ്ങൾ. രാജസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് സംഘടന ബിസിസിഐയിൽനിന്നു സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇതെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.



ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്കു ടീമിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാകാനുള്ള അവസരമാണിതെന്നും ബോളർ‌ ഖലീൽ അഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എ ടീമിനെതിരായ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് താരങ്ങളും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലാണു നിലവിലുള്ളത്. ഖലീൽ അഹമ്മദും ദീപക് ചഹറും സീനിയർ ടീമിൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് അരങ്ങേറിയത്. രാഹുൽ ചഹർ പുതുമുഖമാണ്. ബന്ധുക്കളായ രാഹുലും ദീപക്കും ഒരേ സമയം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്നതു സന്തോഷം നൽ‌കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഇവരുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു.



ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നതെന്ന് ദീപക് ചഹറിന്റെ സഹോദരി മാലതി ചഹർ പ്രതികരിച്ചു. ദീപക് ചഹറിന്റെ പിതാവ് ആഗ്രയിൽ സ്വന്തമായി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ദീപക് ചഹർ ക്രിക്കറ്റ് പഠിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ദീപക്കിനു പഠനത്തിൽ തീരെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പിതാവ് ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദീപക് ബോളിങ്ങിലാണു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും മാലതി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ചഹറിലെ സ്പിന്നറിനെയും തന്റെ പിതാവാണു കണ്ടെത്തിയതെന്നും മാലതി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: In a first time, three Rajasthan players in Team India squad