ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി, ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉടൻ; ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയോ ഭരത്?

ന്യൂഡൽഹി∙ വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പല യുവതാരങ്ങൾക്കും അർഹിച്ച അവസരം ടീമിൽ ലഭിച്ചില്ലെന്നു പരാതി ഉയരുകയാണ്. ഇന്ത്യ എയ്ക്കു വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുത്ത പലരെയും ടീമിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. യുവതാരം കെ.എസ്. ഭരതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതെന്ന് ചീഫ് സെലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പറയുന്നു. ഭരത് മികച്ച ഫോമിലാണെന്നും ഈ വർഷം തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റു പരമ്പരകളിലേക്കു ഭരതിനെ പരിഗണിക്കുമെന്നും തുറന്നു പറയുകയാണ് പ്രസാദ്.



ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഋഷഭ് പന്ത്, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, കെ.എസ്. ഭരത് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ എ ടീമിലെ മികച്ച പ്രകടനം പരിഗണിച്ചാണ് മനീഷ് പാണ്ഡെ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, നവ്ദീപ് സെയ്നി എന്നിവർ ടീമിലെത്തിയത്. കെ.എസ്. ഭരതും ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷന് ഏറെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മികച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം പരുക്കേറ്റു പുറത്തായാൽ തിരിച്ചുവരവിനു അദ്ദേഹത്തിനു അവസരം നൽകണമെന്നതു എഴുതപ്പെടാത്ത നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കു ടീമിൽ ഇടം കൊടുത്തത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ എയിൽ കെ.എസ്. ഭരത് നടത്തിയ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തെ സെലക്ഷന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്– എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ‌ ഋഷഭ് പന്താണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഭരതിനു മുഖ്യപരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണു വിവരം. ഇന്ത്യ എയ്ക്കു വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയ എ, ഇംഗ്ലണ്ട് ലയൺസ്, ശ്രീലങ്ക എ എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഭരത് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സ്കോർ 142. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശിയാണ് 25 കാരനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ. വിക്കറ്റിനു പിറകിലും മിന്നും ഫോമിലാണ് ഭരത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ എട്ട് സെഞ്ചുറികളും 20 അർധസെഞ്ചുറികളും താരം സ്വന്തമാക്കി.‌ ഒരു മൽസരത്തിൽ 308 റണ്‍സും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 2013ലാണ് ഭരത് അരങ്ങേറ്റ മൽസരം കളിക്കുന്നത്. 65 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 3798 റണ്‍സ് താരം സ്വന്തമാക്കി. 46 ലിസ്റ്റ് എ മൽസരങ്ങളില്‍നിന്ന് മൂന്ന് സെഞ്ചുറിയുൾപ്പെടെ 1281 റൺസും താരം നേടി. ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, ഡെൽഹി ഡെയർ‌ഡെവിള്‍സ്, ഇന്ത്യ ബ്ലൂ, ഇന്ത്യ റെഡ് ടീമുകൾക്കു വേണ്ടിയും ഭരത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.



