മലിംഗ മായാജാലം ഇനിയില്ല? ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കും

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കന്‍ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ലസിത് മലിംഗ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ മൂന്ന് മൽസരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മൽസരത്തിനുശേഷം താരം വിരമിക്കും. ജൂലൈ 26ന് കൊളംബോയിലാണു മൽസരം നടക്കുക. ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദിമുത് കരുണരന്തെയാണു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ‌ മലിംഗ വിരമിക്കുന്ന കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.



‘ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ആദ്യ മൽസരം മലിംഗ കളിക്കും. അതിനുശേഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. അങ്ങനെയാണു മലിംഗ എന്നോടു പറഞ്ഞത്. സെലക്ടർമാരോട് അദ്ദേഹം എന്താണു പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു മൽസരം കളിക്കാൻ മാത്രമാണു താൽപര്യമെന്നാണ് മലിംഗ എന്നോടു പറഞ്ഞത്’–ദിമുത് കരുണരന്തെ വ്യക്തമാക്കി. ഏകദിനത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനെന്ന നേട്ടവുമായാണ് മലിംഗ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.



ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി 335 വിക്കറ്റുകളാണു താരം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണു താരം. ഇന്ത്യയുടെ അനിൽ കുംബ്ലെയെ പിന്നിലാക്കാനുള്ള അവസരവും മലിംഗയ്ക്കു മുന്നിലുണ്ട്. 337 ഏകദിന വിക്കറ്റുകളാണ് കുംബ്ലെ നേടിയത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ആദ്യ മൽസരത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയാൽ പ്രേമദാസ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽനിന്ന് 50 വിക്കറ്റുകളെന്ന നേട്ടവും മലിംഗയ്ക്കു കുറിക്കാം.



ആക്ഷൻകൊണ്ടും യോർക്കറുകൾകൊണ്ടും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന മലിംഗയുടെ ബോളിങ് ശൈലി ലോകപ്രശസ്തമാണ്. പരുക്കും ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളും മറികടന്നാണു താരം 2019 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 43 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി പ്രതിഭ ഒട്ടും ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകകപ്പിൽ ഏഴ് മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 13 വിക്കറ്റുകളാണു മലിംഗ സ്വന്തമാക്കിയത്.



