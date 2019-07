ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കണം, വിൻഡീസ് ഉറപ്പിച്ചുതന്നെ; നരെയ്നും പൊള്ളാർഡും ടീമിൽ

ഫ്ലോറിഡ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വൻ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക ലക്ഷ്യമാക്കി സീനിയർ താരങ്ങളെ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവിളിച്ച് വെസ്റ്റിൻഡീസ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ സ്പിൻ ബോളർ സുനിൽ നരെയ്നെയും കീറോൺ പൊള്ളാർഡിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനു തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടീമിലാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇരു താരങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓൾ റൗണ്ടർ ആന്ദ്രെ റസ്സലും ടീമിലുണ്ട്.



ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച 14 അംഗ ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആന്റണി ബ്രാംബ്ൾ മാത്രമാണു പുതുമുഖം. ഓപ്പണർ ജോൺ കാംബെൽ, സ്പിന്നർ ഖാരി പിയറി എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്. കാർലോസ് ബ്രാത്‍വെയ്റ്റാണു നായകൻ. യുവനിരയ്ക്കും പരിചയസമ്പത്തുള്ളവർക്കും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകിയാണു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വിന്‍ഡീസ് സെലക്ഷൻ പാനൽ ചെയർമാൻ റോബർട്ട് ഹെയ്നസ് പറഞ്ഞു.



‌ഇന്ത്യ–വിന്‍ഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ ടീം. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കംകൂടിയാണിത്. ലോകകപ്പിനായി താരങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയെന്നതും കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തുകയെന്നതുമാണു ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ താരങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽ‌കുകയും ടീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദേശ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് നരെയ്നും പൊള്ളാർഡും. കളിക്കാൻ അവർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തയാറാണെങ്കിൽ വിൻഡീസ് ടീമിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കൽ‌ കൂടി അവസരം കൊടുത്തേ പറ്റൂ– റോബർട്ട് ഹെയ്നസ് പറഞ്ഞു.



കാനഡയിൽ‌ ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി20 ടൂര്‍ണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ ക്രിസ് ഗെയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളിക്കില്ല. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും നാലിനുമാണ് ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾ‌ നടക്കുക. മൂന്നാം മൽസരം ആറിന് ഗയാനയിൽ നടക്കും. മൂന്ന് ഏകദിനവും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളും വിൻഡീസ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുന്നുണ്ട്.



ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്കുള്ള വിന്‍ഡീസ് ടീമംഗങ്ങൾ– ജോൺ കാംബെൽ, എവിൻ ലൂയിസ്, ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, നികോളാസ് പുരാൻ, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, റോമൻ പവൽ, കാർലോസ് ബ്രാത്‍വെയ്റ്റ്, കിമോ പോള്‍, സുനിൽ നരെയ്ന്‍, ഷെൽഡൻ കോട്രൽ, ഒഷെയ്ൻ തോമസ്, ആന്റണി ബ്രാംബ്ൾ, ആന്ദ്രെ റസൽ, ഖാരി പിയറി.



