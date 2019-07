ലണ്ടൻ ∙ പത്തു ദിവസം മുൻപ് ലോഡ്സിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ പുലികളായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. എന്നാ‍ൽ, ഇന്നലെ അതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ, കുഞ്ഞൻമാരായ അയർലൻഡിനെതിരെ പുലികൾ വെറും എലികളായി. അയർലൻഡിനെതിരായ ചതുർദിന ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 85 റൺസിന് ഏകദിന ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ പുറത്തായി. 23.4 ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കഥ കഴി‍ഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുന്നതു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ്. ടെസ്റ്റിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറാണിത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അയർലൻഡ് 207 റൺസിനു പുറത്തായി. ലീഡ് 122 റൺസ്.

മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് മാത്രം കളിക്കാനിറങ്ങിയ അയർലൻഡിനെതിരെ ടോസ് നേടിയപ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇംഗ്ലിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിന്റെ തീരുമാനം. ലോകകപ്പ് ടീമിലെ 6 താരങ്ങളുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. സ്കോർ ബോ‍ർഡിൽ 8 റൺസുള്ളപ്പോൾ ആദ്യ വിക്കറ്റ് പോയി. റോയ് പുറത്ത്. പിന്നീടു ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. മൂന്നാമനായി ഇറങ്ങി 23 റൺസെടുത്ത ജോ ഡെൻലിയാണു ടോപ് സ്കോറർ. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കറൻ (18), സ്റ്റോൺ (19) എന്നിവർക്കു മാത്രം രണ്ടക്കം കടക്കാനായത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 43ന് 7 എന്ന ദയനീയ നിലയിലായിരുന്നു ആതിഥേയർ.

9 ഓവറിൽ 13 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റെടുത്ത പേസർ ടിം മുർത്താഗാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്. 37–കാരനായ മുർത്താഗ് കരിയറിലാകെ 2 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനു മുൻപു കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ മിഡിൽസെക്സിന്റെ താരമാണു മുർത്താഗ്. മാർക്ക് അഡെയർ 32 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റും ബോയ്ഡ് റാങ്കിൻ 5 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റുമെടുത്തു. മികച്ച ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിഞ്ഞ അയർലൻഡ് ബോളർമാർ വേഗം കൊണ്ടല്ല, കൃത്യത കൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എറിഞ്ഞിട്ടത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ ബോർഡ്

റോറി ബേൺസ് സി വിൽസൺ ബി മുർത്താഗ് 6, ജയ്സൻ റോയി സി സ്റ്റിർലിങ് ബി മുർത്താഗ് 5, ഡെൻലി എൽബി ബി അഡെയർ 23, റൂട്ട് എൽബി ബി അഡെയർ 2, ബെയർസ്റ്റോ ബി മുർത്താഗ് 0, മോയിൻ അലി സി വിൽസൺ ബി മുർത്താഗ് 0, വോക്സ് എൽബി ബി മുർത്താഗ് 0, കറൻ സി മക്കൊല്ലം ബി റാങ്കിൻ 18, ബ്രോഡ് സി വിൽസൺ ബി റാങ്കിൻ 3, ഒലി സ്റ്റോൺ ബി അഡെയർ 19, ജാക്ക് ലീച്ച് നോട്ടൗട്ട് 1. എക്സ്ട്രാസ് 8. ആകെ 23.4 ഓവറിൽ 85നു പുറത്ത്.

വിക്കറ്റ് വീഴ്ച: 1–8, 2–36, 3–36, 4–42, 5–42, 6–42, 7–43, 8–58, 9–67, 10–85.

ഡബിൾ റാങ്കിൻ!

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെക്കോർഡാണ് അയർലൻഡിന്റെ ബോയ്ഡ് റാങ്കിൻ ഇന്നലെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇഫ്തിഖർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി കളിച്ചശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണു ബോയ്ഡ്. 1932–34ൽ ഇംഗ്ലിഷ് ടീമിൽ കളിച്ച പട്ടൗഡി സീനിയർ പിന്നീട് 1946ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിച്ചു.

2014ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബോയ്ഡ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ലോഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിച്ചതോടെ ബോയ്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും കളിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ താരമായി. ഇന്നലെ റാങ്കിൻ 2 വിക്കറ്റുമെടുത്തു.

