ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകകപ്പ് തോല്‍വിയില്‍ നിന്ന് ഏറെ പഠിച്ചെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകന്‍ വിരാട് കോലി. ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇനി മുന്‍പിലുള്ള ലക്ഷ്യം. തോൽവികളിൽനിന്നാണു പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഋഷഭ് പന്തടക്കമുള്ള യുവതാരങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കോലി മനസു തുറന്നത്.



ലോകകപ്പ് തോല്‍വി തളര്‍ത്തുന്നതിലുപരി പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. മോശം സമയത്ത് ആരെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസിലായി. തോല്‍വിയെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കാതെ അതുവരെ കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുക. സെമിയില്‍ എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഓര്‍ത്തു സ്വയം സമ്മര്‍ദത്തിലാകരുതെന്നാണു സഹതാരങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന മല്‍സരങ്ങളിലാണ് ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധ.



പന്തിനേയും ശ്രേയസിനേയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനേയും പോലുള്ള താരങ്ങള്‍ മികച്ചപ്രകടനമാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിന്റെ കടന്നുവരവു പുതിയ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായി. ഡ്രസിങ് റൂമിനകത്തു വലുപ്പ ചെറുപ്പമില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ക്രീസിലെ പിഴവുകളുടെ പേരില്‍ ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തി വഴക്കുപറയുന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു.



ഫിറ്റ്നസ് റെവലൂഷ്യനിലൂടെ താരങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു. ടെസ്റ്റില്‍ ദീര്‍ഘനേരം കൃത്യതയോടെ പന്തെറിയാനും ബാറ്റുചെയ്യാനും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. കളിയിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്നു കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ടീമിലെ ഒരാളോടും അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നു പറയാറില്ല.



ഈ ടീമിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂവെന്ന് ഒരു താരത്തോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനെന്റെ ജോലിയാണു ചെയ്യുന്നത്. ജിമ്മിലും പരിശീലന സമയത്തും ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാനെന്റെ 120 ശതമാനവും ക്രിക്കറ്റിൽ നൽകുന്നു. വിജയിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് ഇവിടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.



English Summary: I have learnt most in my life from failures and setbacks: Virat Kohli