ബിസിസിഐക്ക് ‘പ്രതിഷേധപ്പേടി’; ധോണിക്കൊപ്പം വിരമിക്കാൻ 7-ാം നമ്പർ ജഴ്സിയും!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ധോണിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയും വിരമിക്കുമോ? വെസ്റ്റിൻഡീസിന് എതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് സീരിസിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ജഴ്സി നമ്പർ ധരിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങും മുൻപേ ഉഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തം. ഇതിഹാസതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ധരിച്ചിരുന്ന 10–ാം നമ്പർ ജഴ്സി ‘റിട്ടയർ’ ചെയ്തതു പോലെ ധോണിയുടെ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയും കളി നിർത്തുമെന്നാണു ശക്തമായ സൂചന.

അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്: സച്ചിനു ശേഷം ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ കുറച്ചുകാലം 10–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിൽ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരാധകർ ശക്തമായ എതിർപ്പാണു പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഷാർദൂൽ പത്താം നമ്പർ ജഴ്സി ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിന്നാലെ ഈ ജഴ്സി ‘റിട്ടയർ’ ചെയ്തതായി ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിക്കറ്റ് നിയമപ്രകാരം ജഴ്സി നമ്പരിനു റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റാർക്കും ആ നമ്പർ നൽകാതെ നോക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. സച്ചിന്റേതിനു സമാനമായ പ്രതിഷേധം ധോണിയുടെ കാര്യത്തിലും ബിസിസിഐ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഏകദിനത്തിലെ ജഴ്സി നമ്പരായ 18ഉം രോഹിത് ശർമ 45ഉം തന്നെയായിരിക്കും ടെസ്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുകയെന്നാണു സൂചന.

