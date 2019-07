ചരിത്രവഴിയിൽ കാലിടറി ഐറിഷ് പട; 2-ാം ഇന്നിങ്സിൽ 38ന് പുറത്ത്, തോൽവി

ലണ്ടൻ ∙ ചരിത്രം കുറിക്കാനുള്ള കുതിപ്പിൽ ഐറിഷ് പടയ്ക്ക് കാലിടറി. കയ്യകലത്തെന്നു കരുതിയ വിജയലക്ഷ്യം ദൂരേയ്ക്കു തട്ടി നീക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബോളിങ് ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ പതറിയ അയർലൻഡിന് ചതുർദിന ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിൽ 143 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി. 182 റൺസെന്ന അത്ര വലുതല്ലാത്ത വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത അയർലൻഡ്, വെറും 38 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറാമത്തെ സ്കോറെന്ന നാണക്കേടും പേറിയാണ് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഐറിഷ് പട തോൽവി വഴങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായെത്തി 92 റൺസുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജാക്ക് ലീച്ചാണ് കളിയിലെ കേമൻ.

സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട് 85 & 303, അയർലൻഡ് – 207 & 38 (15.4 ഓവർ, വിജയലക്ഷ്യം 182)



ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തലേന്നത്തെ സ്കോറായ 303 റണ്‍സിൽ എറിഞ്ഞിട്ട അയർലൻഡിന് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 182 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 207 റൺസെടുത്ത അയർലൻഡിന് ഈ സ്കോർ അപ്രാപ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടലെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർമാരുടെ പദ്ധതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വെറും 15.4 ഓവറിൽ അവർ അയർലൻഡിന്റെ കഥ കഴിച്ചു. 17 പന്തിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി സഹിതം 11 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ ജയിംസ് മക്കല്ലം മാത്രമാണ് ഐറിഷ് ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഇതുൾപ്പെടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പിറന്നത് വെറും നാലു ബൗണ്ടറികളും ഒരു സിക്സും മാത്രം.

വില്യം പോർട്ടർഫീൽഡ് (രണ്ട്), ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർണി (അഞ്ച്), പോൾ സ്റ്റെർലിങ് (0), കെവിൻ ഒബ്രീൻ (നാല്), ഗാരി വിൽസൻ (0), സ്റ്റ്യുവാർട്ട് തോംസൺ (നാല്), മാർട്ട് അദെയ്ർ (എട്ട്), ആൻഡി മക്ബ്രീൻ (പൂജ്യം), ടിം മുർത്താഗ് (രണ്ട്), ബോയ്ഡ് റാങ്കിൻ (പുറത്താകാതെ 0) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകടനം. 7.4 ഓവറിൽ 17 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ആറു വിക്കറ്റെടുത്ത ക്രിസ് വോക്സാണ് അയർലൻഡിനെ തകർത്തത്. സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോ‍ഡ് എട്ട് ഓവറിൽ 19 റൺസ് വഴങ്ങി ശേഷിച്ച നാലു വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ബോൾ ചെയ്തത് ഇവർ മാത്രം.

നേരത്തെ, മഴമൂലം പതിവിലും വൈകി ആരംഭിച്ച മൂന്നാം ദിനത്തിലെ മൽസരത്തിൽ, ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ ഒലി സ്റ്റോണിനെ പുറത്താക്കി അയർലൻഡ് ഇംഗ്ലിഷ് പടയെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. 77.5 ഓവറിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തലേന്നത്തെ സ്കോറായ 303 റൺസിന് പുറത്തായത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 85 റൺസിനു പുറത്തായ ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമായ തിരിച്ചടിച്ചാണ് മൽസരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 207 റൺസെടുത്ത അയർലൻഡ് 122 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മൽസരം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വരുതിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ബുധനാഴ്ച നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഇടം കൈയൻ സ്പിന്നർ ജാക്ക് ലീച്ചിന്റെ പ്രകടനമാണ് (92) അയർലൻഡിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചത്. റോറി ബേൺസ് (6) പെട്ടെന്നു പുറത്തായെങ്കിലും മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ ജയ്സൻ റോയ്ക്കൊപ്പം ലീച്ച് ഉറച്ചുനിന്നു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 145 റൺസ് ചേർത്ത കൂട്ടുകെട്ടു പൊളിഞ്ഞത് 72 റൺസെടുത്ത റോയ് പുറത്തായതോടെയാണ്. അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മാത്രം കളിക്കുന്ന ലീച്ച് കന്നി സെഞ്ചുറിക്ക് 8 റൺസ് മാത്രം അകലെയാണു വീണത്. ജോ റൂട്ട് 31 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി.

പിന്നാലെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റെടുത്താണ് അയർലൻഡ് മത്സരത്തിലേക്കു തിരികെയെത്തിയത്. 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മാർക്ക് അദെയ്റാണ് അയർലൻഡിനായി തിളങ്ങിയത്. ബോയ്ഡ് റാങ്കിൻ 2 വിക്കറ്റെടുത്തു.

∙ ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തായ ടീമുകൾ

75 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1924

94 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1896

94 ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ, 1902

94 അയർലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 2019

99 ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1936

∙ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ചെറിയ സ്കോറിനു പുറത്തായ ശേഷം ടെസ്റ്റിൽ വിജയം നേടിയവർ

45 ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ, 1886/87

63 ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1882

75 ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ, 1894/95

76 ഇംഗ്ലണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ, 1907

85 ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡിനെതിരെ, 2019 - കഴിഞ്ഞ 112 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോർ.

∙ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ചെറിയ സ്കോറുകൾ

26 ന്യൂസീലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1955

30 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1896

30 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1924

35 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1899

36 ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1902

36 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസീസിനെതിരെ, 1932

38 അയർലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 2019



