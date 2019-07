ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അനുഷ്കയോടും കോലിയോടും ‘കൂട്ടുവെട്ടി’ രോഹിത്; ടീമിൽ അസ്വാരസ്യം?

മുംബൈ∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സെമി ഫൈനലിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിവച്ച് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലാണെന്നും ഇരുവരുടെയും പേരിൽ ടീമിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നുമായിരുന്നു ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇതു ശരിവച്ച് വിരാട് കോലിക്കു പിന്നാലെ ഭാര്യയും ചലച്ചിത്ര താരവുമായ അനുഷ്ക ശർമയേയും രോഹിത് ശർമ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ‘അൺ ഫോളോ’ ചെയ്തു.

ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അനുഷ്ക ശർമ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ചെറിയൊരു സന്ദേശത്തോടു കൂടിയ ചിത്രം രോഹിത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ‘A wise man once said nothing. Only truth can shake hands with silence in a mess of false appearances' (ജ്ഞാനികൾ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പെരുകുമ്പോഴും നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ സത്യത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ’ എന്ന് സാമാന്യ പരിഭാഷ) എന്ന സന്ദേശത്തോടു കൂടിയ ചിത്രമാണ് അനുഷ്ക പങ്കുവച്ചത്. വിരാട് കോലിയെ നേരത്തേ തന്നെ രോഹിത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ‘അൺ ഫോളോ’ ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, കോലി ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ രോഹിത്തിനെ ‘ഫോളോ’ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, രോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ റിഥികയെ കോലി ‘ഫോളോ’ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അനുഷ്ക ശർമ രോഹിത്–റിഥിക ദമ്പതിമാരെയും റിഥിക കോലി–അനുഷ്ക ദമ്പതിമാരെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം, ടീമിൽ പടലപ്പിണക്കമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് പരിശീലകൻ ഭരത് അരുൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ എന്നിവരും ഇതേക്കുറിച്ച് പരസ്യപ്രതികരണത്തിനു മുതിർന്നിട്ടില്ല.

ലോകകപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ എന്നിവർക്കായി വീതം വയ്ക്കുമെന്ന് ഇടയ്ക്കു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കോലിയെത്തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽനിന്ന് കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കോലി സിലക്ടർമാരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ നായകസ്ഥാനത്ത് കോലിയെ നിലനിർത്തി. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടു വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിൻഡീസ് പര്യടനം.

