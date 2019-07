2014ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം, ഇപ്പോൾ എതിരാളി; ബോയ്ഡ് റാങ്കിന്റെ ‘ഇരട്ടവേഷം’

ലോഡ്സിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിൽ അയർലൻഡ് തോറ്റെങ്കിലും ഐറിഷ് താരം ബോയ്ഡ് റാങ്കിന് അഭിമാനിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായൊരു റെക്കോർഡ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി കളിച്ചശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കുന്ന അപൂർവം താരങ്ങളിലൊരാളായി റാങ്കിൻ മാറി. 2014ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ഒരു മൽസരത്തിൽ ബോയ്ഡ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2018ൽ അയർലൻഡ് ടീമിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ചതുർദിന ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിൽ കളിച്ചതോടെ ബോയ്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും കളിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ താരമായി

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ‘കൂടുമാറ്റം’ നടത്തിയ താരങ്ങളുടെ കഥയ്ക്ക് കൗതുകമേറെയാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന 15–ാമത്തെ താരമാണ് റാങ്കിൻ. ഇതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടിയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും കളിച്ച കുറച്ചു താരങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിരയിലെ അവസാന കണ്ണിയാണ് റാങ്കിൻ. നേരത്തെ ബില്ലി മിഡ്‍വിന്റർ, ബില്ലി മർദോക്ക്, ജോൺ ഫെറിസ്, സമി വുഡ്സ്, ഫ്രാങ്ക് ഹെറിൻ, അൽബർട്ട് ട്രോട്ട്, ഫ്രാങ്ക് മിച്ചൽ, ഇഫ്തിഖർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റു കളിക്കാർ.

∙ ക്രിക്കറ്റിലെ പരമ്പരാഗത വൈരികളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും കളിച്ച ഏതാനും താരങ്ങളുണ്ട്. ബില്ലി മിഡ്‍വിന്റർ, ബില്ലി മർദോക്ക്, ജോൺ ഫെറിസ്, സമി വുഡ്സ്, അൽബർട്ട് ട്രോട്ട് എന്നിവർ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുംവേണ്ടി കളിച്ചവരാണ്. ഫ്രാങ്ക് ഹെറിൻ, ഫ്രാങ്ക് മിച്ചൽ എന്നിവർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിലും അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ സമി ഗില്ലൻ പിന്നീട് ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിലെത്തി. വെസ്റ്റിൻഡീസിനുവേണ്ടിയും അവർക്കെതിരെയും കളിച്ച താരം എന്ന പേരും ഗില്ലൻ സ്വന്തമാക്കി.

∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ടെസ്റ്റ് താരമായിരുന്നു ജോൺ ട്രൊയിക്കോസ്. 1992ൽ സിംബാബ്‍വെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചപ്പോൾ ട്രൊയിക്കോസ് അവർക്കൊപ്പമായി.

∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുവേണ്ടി (1982–85) കളിച്ച കെപ്ലർ വെസൽസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മടങ്ങിവന്നപ്പോള്‍ (1992) അവരുടെ താരവും നായകനുമൊക്കെയായി

∙ ഇരട്ട നേട്ടം കൊയ്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ

ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ കളിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകനായ വ്യക്‌തിയാണ് പട്ടൗഡി സീനിയർ. 1932 ലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലാണു പട്ടൗഡി സീനിയർ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി ടെസ്‌റ്റ് ക്യാപ് അണിഞ്ഞത്. ആദ്യ ടെസ്‌റ്റിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി (102). അടുത്ത ടെസ്‌റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ടീമിന് പുറത്ത്. 1934ലെ അടുത്ത സീസണിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ടെസ്‌റ്റ് കൂടി കളിച്ചു (ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി കളിച്ച മൂന്നു ടെസ്‌റ്റിൽനിന്ന് 144 റൺസ് നേടി). ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പട്ടൗഡി ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തി. 1946ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ നായകനുമായി. ആ പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായില്ല. ആകെ നേടിയത് 55 റൺസ്. ഉയർന്ന സ്‌കോർ 22. ആ പരമ്പര ഇംഗ്ലണ്ട് നേടുകയും ചെയ്‌തു (1–0).

∙ ഇന്ത്യ– പാക്ക് താരങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത വൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്‌ഥാനും തമ്മിലുളള ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിനു നാന്ദികുറിച്ചത് 1952 ഒക്‌ടോബർ 16ന് ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ലയിലാണ്. പിന്നീട് യുദ്ധപ്രതീതിയുടെ നിഴലിലേക്കു മാറിയ ഇന്ത്യാ– പാക്ക് മുഖാമുഖങ്ങളിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽതന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്ന അപൂർവ നേട്ടം കുറിക്കാൻ രണ്ടു പേർക്ക് നിയോഗമുണ്ടായി. അതിലൊരാൾ പാക്കിസ്‌ഥാന്റെ നായകനുമായിരുന്നു. അബ്‌ദുൽ ഹഫീസ് കർദാർ എന്ന എ.എച്ച്. കർദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങിയ പാക്ക് ടീമിൽ ഒൻപതുപേരും പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടു പേർ നേരത്തെതന്നെ ടെസ്‌റ്റിൽ മുഖം കാട്ടിയിട്ടുളളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ച നായകൻ കർദാറും അമീർ ഇലാഹിയും.

കർദാർ 1946ൽ മൂന്നു ടെസ്‌റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് പാക്കിസ്‌ഥാന്റെ ഭാഗമായ അദ്ദേഹം 23 ടെസ്‌റ്റുകളിൽ പാക്കിസ്‌ഥാനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രധാന താരമാവുകയും ചെയ്‌തു. 1952 മുതൽ 1956ൽ വിരമിക്കുന്നതുവരെ 23 മത്സരങ്ങളിലും കർദാർ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ നായകനും. ആറു ടെസ്‌റ്റുകളിൽ ടീമിനെ ജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ ആറെണ്ണത്തിൽ പരാജയം നേരിട്ടു. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്‌റ്റിൽ കളിച്ച മറ്റൊരു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ അമീർ ഇലാഹി ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ഒരു മത്സരത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്; 1946ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ. പാക്ക് ടീമിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ആകെ കളിച്ചത് അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ. ആദ്യ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകളിലും ഇലാഹി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്‌ഥാന്റെയും ടീമുകളിൽ കളിച്ച മറ്റൊരാൾ ഗുൽ മുഹമ്മദാണ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി 1946 മുതൽ 1952 വരെ എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഗുൽ പാഡണിഞ്ഞു. 1952ൽ പാക്കിസ്‌ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറി. 1956ൽ പാക്കിസ്‌ഥാനുവേണ്ടി ഒരു ടെസ്‌റ്റിൽ കളിക്കാനുളള ഭാഗ്യവുമുണ്ടായി.

English Summary: Ireland's Boyd Rankin joins exclusive list of players who've played Test cricket for and against England