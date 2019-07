മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് വീസ നിഷേധിച്ച് യുഎസ്; ‘രക്ഷകനായി’ ബിസിസിഐ സിഇഒ

കൊൽക്കത്ത∙ യുഎസ് വീസ നിഷേധിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് തുണയായി ബിസിസിഐയുടെ ഇടപെടൽ. യുഎസ് വീസയ്ക്കായുള്ള ഷമിയുടെ അപേക്ഷ യുഎസ് എംബസ്സി ആദ്യം തള്ളിയെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് അനുവദിച്ചു. ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്റി യുഎസ് എംബസിക്കു കത്തെഴുതിയതിനെ തുടർന്നാണ് വീസ അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെത്തിയത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ പേരിൽ ഭാര്യ ഹസിൻ ജഹാൻ ഫയൽ ചെയ്ത പൊലീസ് കേസുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഷമിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളാൻ യുഎസ് എംബസിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഭാര്യ ഹസിൻ ജഹാന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീ പീഡനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് ഷമിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അടുത്തിടെ ലോകകപ്പ് സെമിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു ഷമി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനു പരുക്കേറ്റതോടെ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഷമി, ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തമാക്കിയാണ് വരവറിയിച്ചത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീസ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഷമിക്കായി ഇടപെട്ട് യുഎസ് എംബസിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ, ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്റി താരം ഇന്ത്യയ്ക്കു സമ്മാനിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് കേസിനെക്കുറിച്ചും ജോഹ്റി കത്തിലെഴുതിയെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിദേശ കായിക ടീമുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പി1 കാറ്റഗറിയിലുള്ള വീസയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും അനുവദിക്കാറുള്ളത്.

‘സത്യമാണ്. ഷമിയുടെ വീസ അപേക്ഷ ആദ്യം യുഎസ് എംബസി തള്ളിയിരുന്നു. പൊലീസ് രേഖകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ഷമിക്ക് വീസ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീസ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്റി സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിവിധ ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ച താരമാണെന്നതുൾപ്പെടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വീസ അനുവദിച്ചത്.’

നേരത്തെ, ഷമിക്കെതിരെ സ്ത്രീ പീഡനത്തിനു ഹസിൻ ജഹാൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് അലിപോർ പൊലീസ് കോടതിക്കു മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ സ്ത്രീ പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം എന്നീ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണു ഷമിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹസിൻ ജഹാൻ 2018ൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണു നടപടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് ഏഴിനു ഷമിക്കു വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജഹാൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണു വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. തനിക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രതിമാസം ഏഴു ലക്ഷം രൂപ വീതം ഷമി ചെലവിനു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹസിൻ ജഹാൻ പിന്നീട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹർജി സ്വീകരിച്ച കോടതി പ്രതിമാസം 80,000 രൂപവീതം ഇവർക്കു നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഇതിനു ശേഷവും ഷമിയെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഹസിൻ ജഹാൻ, ഷമിയുടെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംറോഹയിൽ ഷമിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഹസിൻ ജഹാൻ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവരെ പിന്നീടു ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് ഷമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പിന്തുടരുന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളെയാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചും ഹസിൻ‌ ജഹാൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

