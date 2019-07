ബൗണ്ടറിയെണ്ണി ജേതാവിനെ കണ്ടെത്തണോ? കുംബ്ലെയും സംഘവും തീരുമാനിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഒന്നാകെ ‘വേദനിപ്പിച്ച്’ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണം നോക്കി ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിയമത്തിന് മാറ്റം വരുമോ? സൂചനകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനു സാധ്യതയേറെ. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ വ്യാപക വിമർശനത്തിനു വിധേയമായ ഈ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമോയെന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ നയരൂപീകരണ സമിതിയായ ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഐസിസി ജനറൽ മാനേജർ ജെഫ് അലഡൈസ് അറിയിച്ചു. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും പരിശീലകനുമായിരുന്ന അനിൽ കുംബ്ലെയാണ് ഈ സമിതിയുടെ തലവൻ. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സാങ്കേതികകാര്യങ്ങളിലും കളിനിയമങ്ങളിലും ഐസിസിക്കു മാർഗനിർദേശം നൽകാനും ഈ കമ്മിറ്റി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് യോഗം ചേരുക.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലാണ് മൽസരവും സൂപ്പർ ഓവറും ടൈയിൽ അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണമെടുത്ത് വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചത്. മൽസരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും 241 റൺസ് വീതമെടുത്താണ് ടൈയിൽ പിരിഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ സൂപ്പർ ഓവറിന്റെ സഹായം തേടിയെങ്കിലും അവിടെയും 15 റൺസ് വീതമെടുത്ത് ഇരു ടീമുകളും തുല്യത പാലിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ചട്ടമനുസരിച്ച് മൽസരത്തിലും സൂപ്പർ ഓവറിലുമായി കൂടുതൽ ബൗണ്ടറി നേടിയ ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ആകെ 24 ബൗണ്ടറികൾ (22 ഫോർ, രണ്ടു സിക്സ്) നേടിയപ്പോൾ, ന്യൂസീലന്‍ഡിനു നേടാനായത് 17 ബൗണ്ടറികൾ മാത്രം.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കിരീടധാരണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ഈ നിയമത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുള്ളവരും മുൻ താരങ്ങളും കളിയെഴുത്തുകാരും ആരാധകരുമെല്ലാം ഒന്നടങ്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സൂപ്പർ ഓവർ കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, ഇരു ടീമുകൾക്കുമായി കിരീടം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉചിതമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നാകെ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ ഈ നിയമം മാറ്റുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം. അടുത്ത വർഷം ആദ്യമാണ് ഇനി കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത്.

‘2009 മുതൽ മൽസരങ്ങൾ ടൈയിൽ അവസാനിച്ചാൽ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ സൂപ്പർ ഓവർ സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ‘ബോൾ ഔട്ട്’ രീതിയാണ് ടൈ ആകുന്ന മൽസരങ്ങളിൽ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സൂപ്പർ ഓവറിലും ടൈ വന്നാൽ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം വേണം. അങ്ങനെയാണ് ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണം നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്’ – അലഡൈസ് വിശദീകരിച്ചു. (ഇരു ടീമുകളിലെയും അഞ്ചു താരങ്ങൾ വീതം ബാറ്റ്സ്മാനില്ലാതെ ബോൾ ചെയ്ത് സ്റ്റംപിളക്കുന്ന രീതിയാണ് ബോൾ ഔട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സ്റ്റംപിളക്കുന്ന ടീം വിജയിക്കും. ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അവസരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും തുല്യത പാലിച്ചാൽ ഫുട്ബോളിലെ സഡൻ ഡെത്തിനു സമാനമായി ഒരു ടീം അവസരം പാഴാക്കുന്നതുവരെ മാറിമാറി ബോൾ ചെയ്യും. 2007 ലോകകപ്പിൽ ബോൾ ഔട്ട് രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ നിയമം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സൂപ്പർ ഓവർ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത്).

വിവിധ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നിയമമെന്ന നിലയിലാണ് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണം നോക്കി വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അലഡൈസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇരു ടീമുകളും തുല്യത പാലിച്ചാൽ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണം ടൈ ബ്രേക്കറായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിലെയും പതിവ്. വിവിധ പ്രഫഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമമെന്ന നിലയിലാണ് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലും നാമിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി അവരുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും’ – അലഡൈസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Anil Kumble-led ICC Cricket Committee to discuss boundary count back rule in its next meeting