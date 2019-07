ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് ഒരുങ്ങി ആമിർ; 27–ാം വയസ്സിൽ വിരമിച്ചതിന് വിമർശനം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ആമിർ ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം താരം അവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നതായാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഭാര്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരിയാണെന്ന ആനുകൂല്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കാനാണ് ആമിറിന്റെ ശ്രമമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതിനിടെ, 27–ാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ആമിറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തി.

ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായ നർഗീസ് മാലിക്കാണ് ആമിറിന്റെ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ളവരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക വീസയ്ക്ക് ആമിർ അർഹനാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് രണ്ടര വർഷം വരെ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ആമിറിന് ബ്രിട്ടനിൽ കഴിയാം. ഇതിനുശേഷവും സ്ഥിരമായി ഇവിടേക്കു മാറാനാണ് ആമിറിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. 2010–11 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങി ആമിർ ഏതാനും മാസം ലണ്ടനിലെ ജുവനൈൽ ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, വീസ ലഭിക്കുന്നത് ഇതു തടസ്സമല്ലെന്നാണ് വിവരം. ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിര സന്ദർശകനായ ആമിർ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിലും സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീസ ലഭിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വിരളം.

36 മൽസരങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ട ടെസ്റ്റ് കരിയറിന് വിരാമമിടുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മുഹമ്മദ് ആമിർ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ, ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അത്യന്തം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മതിയാക്കിയ ആമിറിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുൻ താരങ്ങളായ വസിം അക്രം, ശുഐബ് അക്തർ തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ ബോളർമാർ മികവിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള ആമിറിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ മുൻ താരം റമീസ് രാജയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽപ്പോലും അകപ്പെട്ട് വിലക്കു നേരിട്ട മുഹമ്മദ് ആമിറിനെ കളത്തിലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് അധികാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ താരം തകർത്തുകളഞ്ഞെന്നാണ് വിമർശനം. ‘27 വയസ്സെന്നത് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികവിന്റെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയാണ്. ഈ സമയത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന് തന്റെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ആമിർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്’ – അക്തർ പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്നത്തെ താരങ്ങൾക്ക് ഏകദിനത്തിൽ പോലും താൽപര്യമില്ലെന്നും ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ പൂർണശ്രദ്ധയെന്നും അക്തർ വിമർശിച്ചു. ആമിറിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഹസൻ അലി, വഹാബ് റിയാസ് തുടങ്ങിയവരും ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് കാണേണ്ടിവരുമോയെന്ന സന്ദേഹവും അക്തർ പങ്കുവച്ചു.

മികവിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള ആമിറിന്റെ തീരുമാനം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വസിം അക്രവും പ്രതികരിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ സമ്പൂർണ മികവു പ്രകടമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ കഴിവു തെളിയിച്ചുവെന്ന് പറയാനാകൂ എന്നും അക്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് പാക്ക് ടീം കോപ്പുകൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആമിറിന്റെ നടപടി നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു റമീസ് രാജയുടെ പ്രതികരണം.

