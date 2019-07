വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും പിണക്കത്തിലാണോ? വാസ്തവമെന്ത് ?

വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ഒരുമിച്ചു തോറ്റുപോയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ടീം ഇന്ത്യ വീണുപോകും! ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ‘മാ‍ഞ്ചസ്റ്ററിലെ പതനം’ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ്. രണ്ടു സൂപ്പർതാരങ്ങളും പരസ്പരം പോരടിച്ചാലോ? സംഗതി ഉഗ്രൻ തിരക്കഥയാണ്. എരിവും പുളിയും സംഘട്ടനവുമെല്ലാമുള്ള ത്രില്ലർ.

അങ്ങനെയൊരു നാടകത്തിന്റ രചനയിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ. സത്യമാണോ, മിഥ്യയാണോ, വെറും ഭാവനയാണോ എന്നൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. പക്ഷേ, രംഗങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നു കൊഴുക്കുകയാണ്.



∙ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യുദ്ധം



ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിലത്തെ സീൻ. കോലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ ഹീറോയിനുമായ അനുഷ്ക ശർമയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പിന്തുടരുന്നത് രോഹിത് നിർത്തിയിടത്താണ് ട്വിസ്റ്റ്. ഇന്ത്യൻ നായകനും ഉപനായകനും തമ്മിലുള്ള പടലപിണക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ കുശുകുശുക്കൽ. ഇതിനു മറുപടിയെന്നവണ്ണം അനുഷ്കയുടെ അർഥഗർഭമായ പോസ്റ്റ് കൂടി വന്നതോടെ സംഗതി നാടകീയമായി.

പിന്തുടരുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് കോലിയെ രോഹിത് നേരത്തേ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, കോലി ഇപ്പോഴും രോഹിത്തിനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ‘ഫോളോ’ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനുഷ്കയുടെ പട്ടികയിൽ രോഹിത്തും ഭാര്യ ഋതിക സജ്ദേയുമില്ല. കോലിയെയോ അനുഷ്കയെയോ ഋതിക പിന്തുടരുന്നില്ലെന്ന് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ വിടവുകൾ യോജിപ്പിച്ച് പലരും കഥ മെനഞ്ഞു തുടങ്ങി.

∙ ആ 45 നിമിഷങ്ങൾ



ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ തകർന്നടിഞ്ഞുപോയത് ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലെ 45 മിനിറ്റുകളിലാണ്. അതുവരെ എല്ലാം ശുഭമായിരുന്നു. രോഹിത് ഏറ്റവും മികച്ച ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാനാണെന്ന് കോലി വാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ലോകകപ്പിനിടെ. ഇന്ത്യ ലോഡ്സിലെ ഫൈനലിനു വേണ്ടി തയാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, തോൽവിയോടെ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഓരോന്നായി പിറവിയെടുത്തു തുടങ്ങി. ഡ്രെസിങ്റൂമിൽ നായകന്റെയും ഉപനായകന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു ക്യാംപുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാർത്ത.

ഏകദിനങ്ങളിലും ട്വന്റി20യിലും രോഹിതിനെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുവന്നു വരെ കഥകൾ പ്രചരിച്ചു. പക്ഷേ, വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ കോലിയെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും നായകനായി നിശ്ചയിച്ചതോടെ ഇതിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞു.

∙ പഴങ്കഥകൾ വേറെയും

കോലി–രോഹിത് തർക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായെന്നു സമർഥിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോലിക്ക് അടുപ്പമുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസിയുമായുള്ള ബന്ധം രോഹിത്തും ശിഖർ ധവാനും ഏതാനും വർഷം മുൻപ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതേത്തുടർന്നാണെന്നും പറയുന്നു. ലോകകപ്പ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ടീമിലെ പലർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നത്രെ.

അമ്പാട്ടി റായുഡുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ വിപരീത അഭിപ്രായം പക്ഷേ, ആരും തുറന്നുപറയാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിനും സ്ഥിരീകരണമില്ല. ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ വിനോദ് റായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

