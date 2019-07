വാർത്താ സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കാൻ കോലി; വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു മുൻപേ ‘കല്ലുകടി’

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലെ ചേരിതിരിവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, വെസ്റ്റിൻ‌ഡീസ് പര്യടനത്തിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു വിരാട് കോലി ഇന്നു മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.

വിദേശ പര്യടനങ്ങൾക്കു പുറപ്പെടും മുൻപ് പതിവുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ഇത്തവണ കോലി നടത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ബിസിസിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഒരു മാസം നീളുന്ന പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്നു വെസ്റ്റിൻഡീസിലേക്കു പുറപ്പെടും.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ മൂന്നു ട്വന്റി20കളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നത് യുഎസ്എയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുക. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ നിലവിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ഭാഗമായ താരങ്ങളൊഴികെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ പിന്നീടായിരിക്കും വെസ്റ്റിൻഡീസിലേക്കു പോകുക.

ഇന്നു രാവിലെ ഒരു പ്രമോഷനൽ ചടങ്ങിലാകും കോലി ആദ്യം പങ്കെടുക്കുക. ടീം ഇന്ത്യ യുഎസ്എയിലേക്കു തിരിക്കും മുൻപ്, വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെ കോലി മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.

വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും കോലിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെയാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടു കോലി പ്രതികരിക്കുമോ എന്നേ ഇനി അറിയാനുള്ളു. വിഷയത്തിൽ കോലിയോ രോഹിത് ശർമയോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. തർക്കം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് രണ്ടു പേരും പ്രതികരിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന നിലപാട് ബിസിസിഐ ഭരണസമിതിയും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു.

വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വിരാട് കോലി വിട്ടുനിന്നേക്കും എന്ന് മുൻപു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും രോഹിത് ശർമ നായകനാകുന്നതു തടയാനാണു കോലി വിശ്രമം വേണ്ടെന്നുവച്ച് ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, കോലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് താരവുമായ അനുഷ്ക ശർമയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ രോഹിത് ശർമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അൺഫോളോ ചെയ്തതും വാർത്തയായിരുന്നു.

