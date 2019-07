കോലി–രോഹിത് തർക്കം ‘പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ’ ബിസിസിഐ; മഞ്ഞുരുകുമോ?

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഇടപെടുന്നു. ഇരുവർക്കുമിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കുന്നതിന് ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്റി അടുത്തയാഴ്ച യുഎസ്സിലേക്കു പോകുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾ യുഎസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെവച്ച് ഇരുവരെയും കണ്ടു ചർച്ച നടത്താനാണ് ജോഹ്റിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനം.

‘ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഇവരെ പിന്തുണയ്‍ക്കുന്നവർ കൂടി ഏറ്റെടുത്താൽ വഷളാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. കോലിയും രോഹിതും പക്വതയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇരുവരോടും സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയിൽനിന്ന് വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ‘അധികാര കൈമാറ്റം’ പൂർത്തിയാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും ചർച്ചകളെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, കോലിക്കും രോഹിത്തിനുമിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്നുമാണ് ഇപ്പോഴും ബിസിസിഐയുടെ പരസ്യ നിലപാട്.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ മൂന്നു ട്വന്റി20കളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നത് യുഎസ്എയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുക. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ നിലവിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ഭാഗമായ താരങ്ങളൊഴികെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ പിന്നീടായിരിക്കും വെസ്റ്റിൻഡീസിലേക്കു പോകുക. പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും ഇന്ന് ടീമിനൊപ്പം യുഎസിലേക്കു പോകില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

അതിനിടെ, വിദേശ പര്യടനങ്ങൾക്കു പുറപ്പെടും മുൻപ് പതിവുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ഇത്തവണ കോലി നടത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ബിസിസിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഹിത് ശർമയും കോലിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെയാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടു കോലി പ്രതികരിക്കുമോ എന്നേ ഇനി അറിയാനുള്ളു. വിഷയത്തിൽ കോലിയോ രോഹിത് ശർമയോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വിരാട് കോലി വിട്ടുനിന്നേക്കും എന്ന് മുൻപു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും രോഹിത് ശർമ നായകനാകുന്നതു തടയാനാണു കോലി വിശ്രമം വേണ്ടെന്നുവച്ച് ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനിടെ, കോലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് താരവുമായ അനുഷ്ക ശർമയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ രോഹിത് ശർമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അൺഫോളോ ചെയ്തതും വാർത്തയായിരുന്നു.

English Summary: After India's semi-final exit from the World Cup 2019, reports of rift between Rohit Sharma and Virat Kohli have been doing the rounds. According to a BCCI source, the board will try to resolve the differences between the two players.