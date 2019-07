2 ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ തോറ്റില്ലേ, മാറ്റമാകാം; ശാസ്ത്രിയെ ‘കുത്തി’ റോബിൻ സിങ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് രവി ശാസ്ത്രി തന്നെ തുടർന്നേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, മാറ്റത്തിനായി വാദിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം റോബിൻ സിങ് രംഗത്ത്. മുഖ്യ പരിശീലകനായുള്ള ജോലിക്കായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ‘മാറ്റം നല്ലതാണെന്ന’ റോബിൻ സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം. നിലവിലെ പരിശീലകനു കീഴിൽ ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പുകളിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റോബിൻ സിങ് മാറ്റത്തിനായി ‘വാദിക്കുന്നത്’.

‘ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീലകനു കീഴിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു ലോകകപ്പ് സെമികളിലാണ് നമ്മൾ തോറ്റത്. ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും ഇതുതന്നെ സ്ഥിതി. ഇനി 2023 ലോകകപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിശീലകനിരയിൽ ഒരു മാറ്റം ടീമിനുതന്നെ നല്ലതാണ്’ – റോബിൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

2015 ലോകകപ്പിൽ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയോടും 2019 ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടുമാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിൽ തോറ്റത്. മൂന്നാം ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്നമാണ് രണ്ടു ലോകകപ്പുകളിലും സെമിയിൽ വീണു തകർന്നത്. രണ്ടു തവണയും രവി ശാസ്ത്രിക്കായിരുന്നു ടീമിന്റെ ചുമതല (2015 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്‌വെക്കാരനായ ഡങ്കൻ ഫ്ലച്ചറായിരുന്നു മുഖ്യ പരിശീലകനെങ്കിലും ടീം ഡയറക്ടറായിരുന്ന രവി ശാസ്ത്രിക്കായിരുന്നു നിയന്ത്രണം). ഏറ്റവുമൊടുവിൽ 2011ലാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയത്. അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരനായ ഗാരി കിർസ്റ്റനായിരുന്നു പരിശീലകൻ. ഇക്കുറി കിർസ്റ്റനും മുഖ്യ പരിശീലക ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ഇത്തവണ മുഖ്യ പരിശീലക ജോലിക്കായി ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ച ഏക ഇന്ത്യക്കാരനായ റോബിൻ സിങ്. ഇടക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു. 2007 – 2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായിരുന്നു റോബിൻ. പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയത് ഇക്കാലത്താണ്.

∙ റോബിൻ സിങ്

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ 136 ഏകദിനങ്ങളും ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റുമാണ് റോബിൻ സിങ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ഫീൽഡറെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ റോബിൻ, ഭേദപ്പെട്ടൊരു ഓൾറൗണ്ടർ കൂടിയായിരുന്നു. 1989 മാർച്ചിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിനത്തിലാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. 136 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 25.95 റൺ ശരാശരിയിൽ 2336 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ ഒൻപത് അർധസെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കളിച്ച ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റിൽ ആകെ നേടിയത് 27 റൺസ് മാത്രം. ഏകദിനത്തിൽ 69 വിക്കറ്റുകളും 33 ക്യാച്ചുകളും റോബിൻ സിങ്ങിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് അഞ്ചു ക്യാച്ചുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

2004 ജനുവരിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തോടു വിടപറഞ്ഞു. പിന്നീട് പരിശീലക വേഷത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ റോബിൻ സിങ്, ഇന്ത്യയുടെ ജൂനിയർ ടീമുകളെയും എ ടീമിനെയും പരിശീലിപ്പിച്ചു. 2007 മേയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു വർഷത്തോളം ഈ സ്ഥാനത്തു തുടർന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകന്റെ വേഷത്തിലുമെത്തി.



English Summary: Robin Singh on India coach: A change could be good for the side