അതേ ആക്ഷൻ, അതേ മുടി, അതേ രാജ്യം; വിരമിച്ച മലിംഗയ്ക്കൊരു പിൻഗാമി!

കൊളംബോ∙ സവിശേഷമായ ബോളിങ് ആക്ഷൻകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ലസിത് മലിംഗയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നു തന്നെ ഇതാ ഒരു പിൻഗാമി! ബോളിങ് ആക്ഷനിലും ഹെയർസ്റ്റൈലിലും എന്തിന്, കട്ടിയേറിയ പുരികത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽവരെ മലിംഗയുടെ കാർബൺ കോപ്പിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ താരത്തിന്റെ പേര് നുവാൻ തുഷാര. വയസ്സ് 24. ഇനിയും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും ലിസ്റ്റ് എ മൽസരങ്ങളിലും തുഷാര ഇതിനകം മുഖം കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

2015ലായിരുന്നു തുഷാരയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റം. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൽസരത്തോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് മലിംഗ വിരമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാന ആക്ഷനിലൂടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്ന തുഷാരയും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

മലിംഗയുടേതിനു സമാനമായ ബോളിങ് ആക്ഷനാണെങ്കിലും, താനത് ബോധപൂർവം അനുകരിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് തുഷാരയുടെ നിലപാട്. ‘ആദ്യമായി ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം കൊളംബോയിൽ എത്തുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ബോള്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അവിടെ ആദ്യം സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലാണ് കളിച്ചത്. പിന്നീട് കൊളംബോ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലേക്കു മാറി. ഞാൻ മലിംഗയെ അനുകരിച്ചാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൊതുവേയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ, ചെറുപ്പം മുതൽത്തന്നെ ഇതാണ് എന്റെ ആക്ഷൻ’ – തുഷാര പറയുന്നു.

ഇതിനിടെ മലിംഗയെ നേരിട്ടു കാണാനും തുഷാരയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യോർക്കറുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മലിംഗ സംസാരിച്ചതെന്ന് തുഷാര. ക്രിക്കറ്ററെന്ന നിലയിൽ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്ന കാര്യവും അന്ന് മലിംഗ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെന്ന് തുഷാരയുടെ ഭാഷ്യം.

English Summary: Nuwan Thushara – The near carbon-copy of Lasith Malinga