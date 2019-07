7 ജയവും 2 തോൽവിയും, കോലി മോശം ക്യാപ്റ്റനാണോ? ഗാവസ്കറിനോട് മഞ്ജരേക്കർ

മുംബൈ∙ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലുള്ള വിരാട് കോലിയുടെ മികവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തും സിലക്ടർമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചും രംഗത്തെത്തിയ ഗാവസ്കറിനെതിരെ മുന്‍ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ലോകകപ്പിൽ ആകെ കളിച്ച ഒൻപതു മൽസരങ്ങളിൽ കോലിക്കു കീഴിൽ ഏഴിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മഞ്ജരേക്കർ, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റതെന്നും ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സിലക്ടർമാർക്കെതിരായ ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനത്തെയും നിസാരവൽക്കരിച്ചാണ് മഞ്ജരേക്കറിന്റെ ട്വിറ്റർ കുറിപ്പ്.

‘ഗാവസ്കർ സാറിനോട് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ വിയോജിക്കുന്നു’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന കുറിപ്പിന്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ:

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് വിരാട് കോലിയെ നിലനിർത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സിലക്ടർമാരെക്കുറിച്ചും ഗാവസ്കർ സാർ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളോട് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ വിയോജിക്കുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ‘ശരാശരിയിലും താഴെയായിരുന്നു’ എന്ന നിരീക്ഷണം ശരിയല്ല. അവർ ഏഴു കളികളിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമ തോറ്റുള്ളൂ. അതിൽത്തന്നെ അവസാന മൽസരം (ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ സെമിഫൈനൽ) ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് തോറ്റത്. സിലക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെത്രമാത്രം പ്രശസ്തരാണ് എന്നതിനേക്കാൾ, ആ സ്ഥാനത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആർജവമാണ് പ്രധാനം.

∙ ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ

നേരത്തെ, ഇന്ത്യൻ ടീം സിലക്ടർമാരെയും വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവിനെയും ഇംഗ്ലിഷ് ദിനപത്രത്തിലെ തന്റെ കോളത്തിലാണ് ഗാവസ്കർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ലോകകപ്പിൽ ടീം പുറത്തായിട്ടും കോലി തർക്കമില്ലാതെ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുന്നതിലായിരുന്നു വിമർശനം. എന്തു സംഭവിച്ചാലും കോലിക്കു ക്യാപ്റ്റനായി തുടരാം എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ സിലക്ടർമാരെയും ഗാവസ്കർ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചു.

‘നേരത്തെ ലോകകപ്പ് വരെയാണ് കോലിക്കു ക്യാപ്റ്റൻസി നൽകിയിരുന്നത്. ക്യാപ്റ്റനെ തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നീട് യോഗം ചേരണമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതുണ്ടായില്ല’– . ‘കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലേക്ക് കോലിയെ സിലക്ഷൻ സമിതി ക്ഷണിച്ചു. കേദാർ ജാദവ്, ദിനേഷ് കാർത്തിക് എന്നിവർ ലോകകപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് പുറത്തായി. എന്നാൽ ലോകകപ്പിൽ ടീമിന്റെ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലെത്താതിരുന്നിട്ടും ക്യാപ്റ്റന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.’

മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എം.എസ്.കെ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിലക്‌ഷൻ സമിതിയിൽ ആരും പേരുകേട്ട താരങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനാൽ സധൈര്യം തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർക്കാവുന്നില്ലെന്നും ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ സമിതി എടുത്ത അവസാന തീരുമാനമായിരിക്കും ‘വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീം സിലക്‌ഷൻ’ എന്നത് എന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അടുത്ത സിലക്ഷൻ സമിതിയിൽ അത്യാവശ്യം മത്സരപരിചയമുള്ള മുൻതാരങ്ങൾ വേണമെന്നും ഗാവസ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശരൺദീപ് സിങ്, ദേവാങ് ഗാന്ധി, ജതിൻ പരഞ്ജപെ, ഗഗൻ ഖോഡ എന്നിവരാണ് സിലക്ഷൻ സമിതിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ. പരഞ്ജപെയും ഖോഡയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല.

