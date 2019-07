സത്യം പറയട്ടെ, ഓവർത്രോയിൽ നിന്നുള്ള ആ 4 റൺസ് ഞാൻ നിരസിച്ചിട്ടില്ല: സ്റ്റോക്സ്

ലണ്ടൻ∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിലെ വിവാദ ഓവർത്രോയിൽനിന്നുള്ള നാലു റൺസ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് താൻ അംപയറിനോടു ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സ്. ആ നാലു റൺസ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് സ്റ്റോക്സ് അംപയറിനോടു ചോദിച്ചതായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മൈക്കൽ വോണിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതോടെ സ്റ്റോക്സിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒട്ടേറെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അങ്ങനെ ഒരാവശ്യം താൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്സിന്റെ നിലപാട്.

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലൻഡും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ, മൽസരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ പിറന്ന ഒരു ‘അപ്രതീക്ഷിത സിക്സാ’ണ് നിർണായകമായത്. മൽസരം അതിനിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കെ, ന്യൂസീലൻഡ് താരം മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിലിന്റെ ത്രോ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടി ബൗണ്ടറിയിലെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീലങ്കക്കാരനായ അംപയർ കുമാർ ധർമസേന ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുവദിച്ചതാണ് ആ ‘സിക്സ്’. മൽസര ഫലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഘടകവും ഇതായിരുന്നു.

ഓവർത്രോ ബൗണ്ടറി കടന്നതുവഴി ലഭിച്ച നാലു റൺസും ഓടിയെടുത്ത രണ്ടു റൺസും സഹിതമാണ് അംപയർ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആറു റൺസ് അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ മൽസരം ടൈയിൽ അവസാനിക്കുകയും സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീളുകയും ചെയ്തു. അവിടെയും 15 റൺസ് വീതമെടുത്ത് ഇരു ടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതോടെ മൽസരത്തിലും സൂപ്പർ ഓവറിലുമായി നേടിയ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

റണ്ണൗട്ടിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ക്രീസിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയാണ് ഗപ്ടിലിന്റെ ത്രോ നേരെ ബൗണ്ടറിയിലേക്കു പോയത്. വീണിടത്തുനിന്ന് എണീറ്റ സ്റ്റോക്സ് ഇരു കൈകളും വശങ്ങളിലേക്കു നീട്ടി അതു മനഃപൂർവം സംഭവിച്ചതല്ലെന്ന് ആംഗ്യം കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ആ ബൗണ്ടറി വേണ്ടെന്ന് സ്റ്റോക്സ് അംപയറോടു പറഞ്ഞെന്നാണ് ആൻഡേഴ്സന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

∙ ആൻഡേഴ്സന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

‘കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് ഞാൻ മൈക്കൽ വോണുമായി (മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനും കമന്റേറ്ററും) സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഓവർത്രോയിലൂടെ ലഭിച്ച ആ നാലു റൺസ് വേണ്ടെന്ന് അപ്പോൾത്തന്നെ അംപയറോടു പറഞ്ഞതായി മൽസരശേഷം കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് വോണിനോടു പറഞ്ഞുവത്രേ. വോൺ ഇക്കാര്യം എന്നോടും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിയമമനുസരിച്ച് ആ ഓവർത്രോയ്ക്ക് നാലു റൺസ് കൂട്ടിയല്ലേ തീരൂ.’

‘ക്രിക്കറ്റിലെ മര്യാദയനുസരിച്ച് സ്റ്റംപു ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞ പന്ത് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ദേഹത്തോ ബാറ്റിലോ തട്ടി ഗതിമാറിയാൽ വീണ്ടും റണ്ണിനായി ശ്രമിക്കാറില്ല. എന്നാൽ, പന്തു നേരെ ബൗണ്ടറി കടന്നാൽ നിയമമനുസരിച്ച് നാലു റൺസ് നൽകണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കുമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല.’

∙ സ്റ്റോക്സ് പറയുന്നത്...

‘എല്ലാം (നാലു റൺസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ) ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോടു തന്നെ ചോദിച്ചു; സത്യത്തിൽ അതു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ? സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അംപയറിനടുത്തേക്കു പോയിട്ടേയില്ല. ആ ഓവർത്രോ ബൗണ്ടറിയിലേക്കു പോയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ടോം ലാഥത്തോട് (ന്യൂസീലൻഡ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ) ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കെയ്ൻ വില്യംസനെ നോക്കിയും സോറി ആവർത്തിച്ചു’– സ്റ്റോക്സ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ben Stokes clears the air, says never asked umpires to cancel four overthrows