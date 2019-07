ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമാണ് ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ഒന്നാമതെത്തിയത്: പ്രസാദ്

ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലുമായി ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെക്കാലം ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണെന്ന് ചെയർമാൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാമത്. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഒന്നാമത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മറുപടിയുമായി പ്രസാദ് രംഗത്തെത്തിയത്.

സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരായ ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. കളിക്കാരെന്ന നിലയിൽ അത്ര പ്രശസ്തരല്ലാത്തതിനാൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവും പ്രസാദ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പരിചയ സമ്പത്താണ് മികച്ച സിലക്ടർക്കുള്ള മാനദണ്ഡ‍മെങ്കിൽ 16–ാം വയസ്സിൽ സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറിലെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെടുത്ത രാജ്സിങ് ദുങ്ഗാർപുർ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് എത്തില്ലായിരുന്നുവെന്നും പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസാദ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽനിന്ന്:

∙ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പരിചയക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ വിമർശനങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡവും ഇതു മാത്രമായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനു പുറമെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് 477 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങള്‍ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ താരോദയങ്ങളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് കളിക്കാരെന്ന നിലയിലും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിലും ഈ അനുഭവ സമ്പത്തൊന്നും പോരെന്നുണ്ടോ?

∙ സിലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് 13 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണെന്ന കണക്കാണ് വിമർശകർ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്...

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അനുഭവ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും പ്രശസ്തിയെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എഡ് സ്മിത്തിനെ ഓർമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അദ്ദേഹം കരിയറിൽ ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റാണ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ ട്രെവർ ഹോൺസ് ആകെ കളിച്ചത് ഏഴു ടെസ്റ്റും. രസമതല്ല. 128 ടെസ്റ്റുകളുടെയും 244 ഏകദിനങ്ങളുടെയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മാർക്ക് വോ ഇതേ ട്രെവറിനു കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ താരവും മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനുമായ ഗ്രെഗ് ചാപ്പലും നിലവിൽ ട്രെവറിനു കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചാപ്പലിന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 87 ടെസ്റ്റുകളുടെയും 74 ഏകദിനങ്ങളുടെയും അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും സിലക്ടർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കു മാത്രം ഇതു വലിയ വിഷയമാകുന്നത്? എല്ലാ ജോലികൾക്കും അതിന്റേതായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അനുഭവ സമ്പത്ത് മാനദണ്ഡമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ് സിങ് ദുങ്ഗാർപുർ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആകില്ലായിരുന്നു. കാരണം, അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യാന്തര മൽസരം പോലും കളിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെന്ന അമൂല്യ രത്‌നത്തെ 16–ാം വയസ്സിൽത്തന്നെ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പരിചയം മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ അനവധി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സിലക്ടറാകുന്നതു സ്വപ്നം കാണാൻ പോലുമാകില്ല. പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മികവാണെന്നിരിക്കെ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അനുഭവ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്നതിൽ എന്തു കാര്യം!

∙ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നിയോ?

അതു തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി. ഇതിഹാസ തുല്യരായ താരങ്ങളോട് എനിക്കെന്നും അതിരറ്റ ബഹുമാനമുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകി കേൾക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട് വേദനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഇതെല്ലാം ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ കൂടുതൽ കരുത്തരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരും ആക്കിത്തീർക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

∙ രവി ശാസ്ത്രി, വിരാട് കോലി എന്നിവരുമായി സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

രവി ശാസ്ത്രിയും വിരാട് കോലിയും ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനും ക്യാപ്റ്റനുമാണ്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു. അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടു തന്നെ അവർക്കു മുന്നിലുണ്ട്. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായ ദൗത്യങ്ങളുമുണ്ട്.

ശാസ്ത്രി, കോലി, രാഹുൽ എന്നിവരുമൊത്ത് ഐക്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്തതിനെ ‘സ്വാധീനിച്ചു’ എന്നു കുറച്ചുകാണാനാകില്ല. ഇവരുമായി ഞങ്ങൾ വിയോജിച്ച ഒട്ടേറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും പൊതുവായി വിളിച്ചുപറയാനാകില്ല. അതു ശരിയുമല്ല. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതാണ് ശരി. എല്ലാറ്റിനുമൊടുവിൽ, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കൂടുതൽ മൽസരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ അറിവുണ്ടാകും എന്ന ധാരണയൊക്കെ തെറ്റാണ്. അവർക്ക് ആരെയും സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോവ്‍ ആ ധാരണയാണ് ശരിയെന്നു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശീലക സംഘത്തിലും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലും മറ്റ് പ്രധാന സമിതികളിലുമെല്ലാം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അതു ശരിയായ രീതിയാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

∙ ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി കണ്ടെത്തിയ യുവതാരങ്ങളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എ ടീമിലും സീനിയർ ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

1. ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി 13 ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾക്കാണ് ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിൽ 11 എണ്ണം നമ്മൾ ജയിച്ചു. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരും നമ്മളാണ്.

2. ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമുകൾക്ക് ഏകദിനത്തിലും 80–85 ശതമാനം വിജയനിരക്കുണ്ട്. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഏകദിനത്തിലും ഒന്നാമതായിരുന്നു. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ നമ്മൾ ഫൈനലിലെത്തി. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ രണ്ടു കിരീടവും (2016, 2018) നേടി.

3. ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമുകൾ പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് ഏകദിന പരമ്പരകളും ജയിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ ഒൻപതിൽ എട്ടു പരമ്പരയും ഇന്ത്യ എ സ്വന്തമാക്കി.

4. ഈ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് 35 പുതിയ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളിലായി ഇവർക്ക് ടീമിൽ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ബെഞ്ച് കരുത്തു തന്നെ നോക്കൂ. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം സാധ്യമായി എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് പുതിയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ ചുമതല കൈമാറുന്നത്.

