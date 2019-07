ഇഷ്ടമുള്ള പരിശീലകനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ കോലിക്ക് അവകാശമുണ്ട്: ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ രവി ശാസ്ത്രി പരിശീലകനായി തുടർന്നാൽ സന്തോഷമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിലപാടറിയിച്ച വിരാട് കോലിക്ക് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ പിന്തുണ. പുതിയ പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കോലിക്ക് എല്ലാ അവകാശവുണ്ടെന്ന് ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റതിനു ശേഷം ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് ശാസ്ത്രി തുടരുന്നതിനെ കോലി അനുകൂലിച്ചത്. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനായി ടീം പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു ഇത്.

‘കോലി ടീമിന്റെ നായകനാണ്. ആരു പരിശീലകനാകണമെന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ കോലിക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്’ – ഗാംഗുലി മുംബൈയിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് രവി ശാസ്ത്രി തുടരുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച കോലിയുടേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്ന് പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അംഗം അൻഷുമാൻ ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിക്കുള്ള കൽപ്പനയല്ല ഇതെന്നും ഗെയ്‍ക്ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഏകദിന ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച കപിൽ ദേവ് നേതൃത്വം നൽകന്ന ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഗെയ്ക്ക്‌വാദും മുൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശാന്ത രംഗസ്വാമിയും. ശാസ്ത്രി തുടരുന്നതിനെ കോലി അനുകൂലിച്ചതോടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തുടർന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ‘ശാസ്ത്രി തുടർന്നാൽ സന്തോഷം’ എന്നത് കോലിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന ഗെയ്ക്ക്‌വാദിന്റെ വിശദീകരണം.

‘പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുറന്ന സമീപനമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഇതിനായി വിശദമായ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരിശീലക ജോലിക്കായി ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും ഒട്ടേറെപ്പേർ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആരു വേണം എന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ’ – ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

