കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് രവി ശാസ്ത്രി തുടരട്ടെ എന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്ന് പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അംഗം അൻഷുമാൻ ഗെയ്ക്ക്‌വാദ്. പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിക്കുള്ള കൽപ്പനയല്ല ഇതെന്നും ഗെയ്‍ക്ക്‌വാദ് വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെടും മുൻപ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് ശാസ്ത്രി തുടരുന്നതിനെ കോലി അനുകൂലിച്ചത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഏകദിന ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച കപിൽ ദേവ് നേതൃത്വം നൽകന്ന ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഗെയ്ക്ക്‌വാദും മുൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശാന്ത രംഗസ്വാമിയും. ശാസ്ത്രി തുടരുന്നതിനെ കോലി അനുകൂലിച്ചതോടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തുടർന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ‘ശാസ്ത്രി തുടർന്നാൽ സന്തോഷം’ എന്നത് കോലിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന ഗെയ്ക്ക്‌വാദിന്റെ വിശദീകരണം.

‘പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുറന്ന സമീപനമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഇതിനായി വിശദമായ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരിശീലക ജോലിക്കായി ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും ഒട്ടേറെപ്പേർ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആരു വേണം എന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ’ – ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

പരിശീലകന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തും മുൻപ് ഉപദേശക സമിതി കോലിയുടെ നിലപാട് ആരായുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗെയ്ക്ക്‌വാദിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കോലിക്ക് എന്തും പറയാം. അതു ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു സമിതിയാണ്. ശാസ്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോലി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അത് ബിസിസിഐ ചിലപ്പോൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തേക്കും. ഞങ്ങളെ പക്ഷേ, അതു ബാധിക്കുന്നു പോലുമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ബിസിസിഐയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയേ ആകാവൂ എന്ന് ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങും. കോലിയുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. വനിതാ ടീമിന്റെ പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്’ – ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ മുൻപ് പരിശീലകനായിരുന്നു. കപിലും വിവിധ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി പരിശീലകനു വേണ്ടത് താരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവുമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീം വളരെ മികച്ചതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു പരിശീലകനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു കൂടുതൽ മുന്നേറാനാകും. പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനായി കാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അതിനുശേഷം ബാക്കി’ – ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, രവി ശാസ്ത്രി പരിശീലകനായി തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യമുയർന്നപ്പോഴാണ് കോലി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും രവി ഭായിയുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്നെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തു തുടർന്നാൽ വലിയ സന്തോഷം. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഉപദേശക സമിതിയാണ്. എന്നോട് ഇതുവരെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല.’

English Summary: Virat Kohli's opinion on Ravi Shastri not a diktat for CAC: Anshuman Gaekwad