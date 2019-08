ന്യൂഡൽ‌ഹി ∙ വിരാട് കോലിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ആയേക്കാവുന്ന താരം; പൃഥ്വി ഷാ ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയിൽ ആദ്യം ഞെട്ടിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡ് (ബിസിസിഐ) തന്നെ. എന്നാൽ ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ള കൗമാരതാരത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ തകർത്തു കളയാവുന്ന സംഭവത്തെ ബിസിസിഐ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കരുതലോടെ.

ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നൽകാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയാണ് പൃഥ്വിക്കു നൽകിയത്– എട്ടു മാസം. അതും മാർച്ച് 16 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ വേണമെങ്കിൽ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലിക്കാനുള്ള അനുവാദവും നൽകി. എട്ടു മാസം വരെ, 8 മുതൽ 16 മാസം വരെ, 16– 24 മാസം വരെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷാ കാലയളവുകൾ. എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച കഫ് സിറപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാതെയാണ് നിരോധിത മരുന്നായ ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ ശരീരത്തിലെത്തിയതെന്ന പൃഥ്വിയുടെ വിശദീകരണം ബോർഡ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു.

വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറ‍ഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിലക്കിന്റെ തീരുമാനം പുറത്തു വിട്ടത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. വിലക്കിന് അമിതമായ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 22ന് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ പൃഥ്വി നൽകിയ മൂത്രസാംപിളിലാണ് ടെർബ്യൂട്ടാലിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത്.

പൃഥ്വി ഷായുടെ ഖേദപ്രകടനം ആത്മാർഥതയുള്ളതാണ്. തെറ്റുകൾ ആർക്കും സംഭവിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിരോധിത മരുന്നുകൾ പോലെ ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിൽ. പൃഥ്വി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചു വരും എന്നെനിക്കുറപ്പാണ്.’ – മനോജ് തിവാരി (ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം)

English Summary: Suspended for doping, Prithvi Shaw gets support from Manoj Tiwary