ട്രോളുന്നവരുടെയും കളിയാക്കുന്നവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഇതു വെറും ‘മാങ്ങയേറല്ല’ !

ക്രിക്കറ്റുമായും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രോൾ പേജുകളിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നൊരു വിഡിയോ ഉണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ഒരു ക്ലബ് തല മൽസരത്തിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ വിഡിയോ ആണത്. മലയാളികളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘പാടത്തെ മാങ്ങയേറിനു’ സമാനമായ ബോളിങ് ആക്ഷനാണ് ഈ വിഡിയോയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രശസ്തി സമ്മാനിച്ചത്. ഒരു രാജ്യാന്തര മൽസരത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സർവ സന്നാഹങ്ങളുമുള്ളൊരു മൽസരവേദിയിൽ ഈ താരത്തിന്റെ ‘അമച്വർ ബോളിങ്’ ശൈലിയെ പരിഹസിക്കുന്ന ട്രോളുകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി കഥയിലെ നായകനെ പരിചയപ്പെടാം. ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും അത്രയൊന്നും വേരുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റുമാനിയയിൽനിന്നുള്ള താരത്തെയാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. പേര് പാവേൽ ഫ്ലോറിൻ. വയസ് 40. റുമാനിയയിലെ ക്ലജ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കം താരമാണ് ട്രോളൻമാർ പരിഹാസപൂർവം ‘ഏറ്റെടുത്ത’ ഫ്ലോറിൻ. യൂറോപ്യൻ ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഡ്യൂക്സിനെതിരായ മൽസരത്തിൽ ക്ലജ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനായി ഫ്ലോറിൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.

ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ഫ്ലോറിന്റെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ പരിഹാസ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും ആരാണ് ഫ്ലോറിനെന്നും ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന യത്നങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടു തന്നെ മാറിമറിയും. വളരെ കുറച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രചാരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ വൈകിയാണ് റുമാനിയക്കാരനായ ഫ്ലോറിൻ കേൾക്കുന്നതുതന്നെ. പിന്നീട് ഒരു ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്തി കളത്തിലെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും വയസ്സ് 32. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് റുമാനിയയിൽ ക്രിക്കറ്റ് വളർത്താനുള്ള യത്നത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിനിടെ ക്ലജ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായി.

വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ വിഡിയോയിലെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ ‘വിചിത്രമാകാൻ’ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. പൊട്ടലുള്ള കാലുംവച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബോൾ ചെയ്തത്.! യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്താണ് പരുക്കു വകവയ്ക്കാതെ കളിച്ചതെന്നാണ് ഫ്ലോറിന്റെ ഭാഷ്യം. എന്തായാലും തന്റെ ബോളിങ്ങിനെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നതിൽ ഫ്ലോറിന് തെല്ലും വിഷമമില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് ഫ്ലോറിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

എന്റെ ബോളിങ് ആക്ഷന് ഭംഗിയില്ലെന്നും പന്തുകൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും ചിലർ പറയുമായിരിക്കും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാം. പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല. കാരണം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു’ !

എന്തായാലും ഫ്ലോറിൻ ബോൾ ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ട്രോളൻമാർ ഏറ്റെടുത്തത് യൂറോപ്യൻ ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിനു തന്നെ ഗുണകരമാകുന്ന മട്ടാണ്. വിഡിയോ കണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഓസീസ് ഇതിഹാസ താരം ഷെയ്ൻ വോൺ, ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ദിമിത്രി മസ്കരാനെസ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

ഫ്ലോറിനെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ മസ്കരാനസ് എഴുതിയതിങ്ങനെ:

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റുമാനിയക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈ നേട്ടം നാമെല്ലാം ആഘോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏതാനും പേരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഈ നേട്ടം സാധ്യമാക്കിയത്. സുന്ദരമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് നമുക്കും ആഘോഷിക്കാം.

ഈ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ സാക്ഷാൽ ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ ട്വീറ്റുമെത്തി:

നൂറു ശതമാനം യോജിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് വളരെ സുന്ദരമായൊരു കളിയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് യാഥാർഥ്യമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അടുത്ത വർഷവും ഈ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തു സഹായം വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാം. ഒരിക്കൽക്കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

∙ യൂറോപ്യൻ ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്

ഫ്ലോറിന്റെ വിഡിയോയിലൂടെ ലോകമറിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ എട്ടു ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിന് തീരെ വേരോട്ടമില്ലാത്ത ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, റുമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ഹോളണ്ടിൽനിന്നുള്ള ടീമുകളും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ ടീമുകളെ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് മൽസരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സ്പെയിനിലെ ലാ മാങ്ഗയിൽ ജൂലൈ 29 മുതൽ 31 വരെയുള്ള നാലു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നത്.

