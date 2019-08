നായകസ്ഥാനത്ത് കോലിയോ രോഹിത്തോ?; കോലിയിൽ ‘അടിയുറച്ച്’ അക്തർ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ‌ഏകദിന ലോകകപ്പിനു തിരശീല വീണതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്; ഏകദിന ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരാട് കോലിയെ നീക്കണോ? പകരം രോഹിത് ശർമയെ ഉത്തരവാദിത്തം എൽപ്പിക്കണോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരാധകർ രണ്ടു തട്ടിലാണെങ്കിലും ചോദ്യം പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തറിനോടാണെങ്കിൽ ഉത്തരം റെഡിയാണ്; ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് കോലി തന്നെ തുടരട്ടെ!

ട്വിറ്ററിൽ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് ‘കോലിയെ നീക്കി രോഹിത് ശർമയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കുമോ’ എന്ന ചോദ്യത്തോട് അക്തർ പ്രതികരിച്ചത്;

‘അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല.’

‘ശർമയോ കോലിയോ’ എന്ന മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിനും അക്തറിന്റെ മറുപടി വ്യക്തം;

‘കോലി’

ക്രിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്തർ കൂടുതൽ വിശീകരണവും നൽകി.

‘വിരാട് കോലിയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്–നാല് വർഷമായി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നld കോലിയാണ്. നിലവിൽ കോലിക്കു വേണ്ടത് വിദഗ്ധനായൊരു പരിശീലകനെയും മികച്ചൊരു സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെയുമാണ്. കോലി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ്. അവശ്യംവേണ്ട പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയാൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് കോലിയെ മറികടക്കാൻ ആളുണ്ടാകില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നയിക്കുന്ന രോഹിത് ശർമയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽത്തന്നെയാണ് രോഹിത് ശർമ നയിച്ചത്. ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കോലിക്കായി നാം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി. ഈ സമയത്ത് കോലിയെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Should Rohit Sharma replace Virat Kohli as India captain? Shoaib Akhtar gives definite answer