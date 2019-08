മെസ്സിയേക്കാൾ മികച്ച താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, ഇഷ്ട ടീം പോർച്ചുഗൽ: കോലി

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾ‌ഡോയോ ലയണൽ മെസ്സിയോ, ആരാണു മികച്ച താരം? ഫുട്ബോള്‍ ലോകത്തെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ വിരാട് കോലിയോടാണെങ്കിലോ? ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്: മെസ്സിയേക്കാൾ കേമൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെ! ഫിഫ ഡോട് കോമിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ ‘ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പ്രേമം’ കോലി തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ‘കൂടുതൽ മികച്ച കരിയർ ആരുടേത്’ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായാണ് കോലി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്.

‘മികച്ച താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും അതിലെല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹമാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൂർണനായ കളിക്കാരനും റൊണാൾഡോ തന്നെ. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ അഭിനിവേശം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. വളരെയേറെപ്പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ് അദ്ദേഹം. ഇതൊന്നും അധികം പേരേക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതല്ല. റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃഗുണവും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസവും വലുതുതന്നെ’ – കോലി പ്രതികരിച്ചു.

റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 34 വയസ്സായി. മെസ്സിക്ക് 32ഉം. ഇവരുടെ പിൻഗാമിയായി ആരു വരുമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഡിബ്രൂയിൻ, ഹസാഡ്, എംബപ്പെ, നെയ്മർ, പോഗ്ബ, മുഹമ്മദ് സാലാ, അതോ മറ്റൊരാൾ?

കോലിയുടെ മറുപടി: ‘എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എംബാപ്പെ തന്നെ. ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മൽസരത്തിൽ എംബപ്പെയുടെ ആ കുതിപ്പ് എങ്ങനെ മറക്കും? ഭാവിയിലെ താരം എംബപ്പെയാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ടോപ് ക്ലാസ് കളിക്കാരൻ തന്നെ.

ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ ടീമേതെന്ന ചോദ്യത്തിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയോടുള്ള പ്രിയം നിറഞ്ഞുനിന്നു;

‘പോർച്ചുഗലിന്റെ കളി കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ടീമിലുള്ള ഇതിഹാസ താരത്തിനൊപ്പം പ്രതിഭയുള്ള കൂടുതൽ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ആത്മവിശ്വാസവും ആവേശവും തുളുമ്പുന്ന കളിയാണ് അവരുടേത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ കളി കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പോർച്ചുഗലിനു പുറമെ ഫ്രാൻസും ഇഷ്ടമുള്ള ടീം തന്നെ. ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യുവെന്റസും ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമാണ്. അദ്ദേഹം കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾക്കാണ് എന്റെ പിന്തുണ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഒരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ്.

മനസ്സിൽ പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഓർമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പക്ഷേ നിറഞ്ഞുനിന്നത് ബ്രസീലിനോടുള്ള ഇഷ്ടം. 1998, 2002 ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ച ബ്രസീൽ ടീമിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കോലി തുറന്നുപറഞ്ഞു. ബ്രസീൽ താരം റൊണാൾഡോയോടുള്ള ആരാധനയും കോലി വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇതുവരെ കളി കണ്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും ആരാധന തോന്നിയത് ആരോടൊക്കെ?

റൊണാൾഡോ, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, ഒലിവർ ഖാൻ, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച്, ആന്ദ്രെ ഇനിയേസ്റ്റ, ചാവി, ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ.

(ഒരു കാര്യം കോലി പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു; ‘ഇവരിൽത്തന്നെ കൂടുതലിഷ്ടം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെയാണ്!)



English Summary: Ronaldo Has Had a Greater Career Than Messi: Virat Kohli