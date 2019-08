ധോണിയെ ഏഴാമനാക്കിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്തിന്?: ബംഗാർ

മുംബൈ∙ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൽസരത്തിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ഏഴാമനായി ഇറക്കിയത് താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമല്ലെന്ന് ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സഞ്ജയ് ബംഗാർ. ടീം കൂട്ടായിട്ടെടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ തലയിൽ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലെന്നും ബംഗാർ പ്രതികരിച്ചു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിവാദ വിഷയത്തിൽ ബംഗാർ പ്രതികരിച്ചത്.

2014ൽ ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റതു മുതൽ 50 ടെസ്റ്റുകളിലും 119 ഏകദിനങ്ങളിലുമാണ് ബംഗാർ ടീമിന്റെ ‘കൈ പിടിച്ചത്’. ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ തോൽവി ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ഉജ്വലമായിരുന്നുവെന്നും ബംഗാർ അവകാശപ്പെട്ടു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും ബംഗാർ വ്യക്തമാക്കി. അഭിമുഖത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബംഗാറിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ ലോകകപ്പിലെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം

കരുത്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ഉജ്വലമായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനവും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു മുന്നിൽ 350നു മുകളിലുള്ള വിജയലക്ഷ്യം ഉയർത്തിയതും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ 270നു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തതും എടുത്തുപറയണം. ബംഗ്ലദേശ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകൾക്കെതിരെയും അവസാന അഞ്ച് ഓവറുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും നമ്മുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനം നമ്മുടേതായിരുന്നു. ഏഴു സെഞ്ചുറിയും 12 അർധസെഞ്ചുറിയുമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ലോകകപ്പിൽ നേടിയത്. സെഞ്ചുറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ.

സെമി ഫൈനലിൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയതു മുതലുള്ള ആദ്യത്തെ 30–40 മിനിറ്റുകളാണ് തിരിച്ചടിയായത്. എന്നിട്ടും അവസാനം വരെ പൊരുതാൻ നമുക്കായി. ധോണിയും ജഡേജയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു സംഭവമായേനെ. സെമിയിൽ പുറത്തായതിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനമേയുള്ളൂ.

∙ വിജയ് ശങ്കറും പരുക്കും

(ലോകകപ്പിനിടെ നടത്തിയ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, ‘വിജയ് ശങ്കർ കളിക്കാൻ തയാറാണ്’ എന്ന് ബംഗാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വിജയ് ശങ്കറിനെ പരുക്കുമൂലം ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതേക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം)

ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിജയ് ശങ്കറിനെക്കുറിച്ച് എന്നോടാരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളേറെയും. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് അവസരം നൽകുമോ എന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നതെല്ലാം എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല. ടീം ഫിസിയോയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് പരുക്കുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാറുള്ളത്. പരുക്കുള്ള താരങ്ങളെ ദിവസേന നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. വിജയ് ശങ്കറിനു പരുക്കേറ്റത് ജൂൺ 19നാണ്. 22നും 27നുമുള്ള മൽസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കുകയും ചെയ്തു.

27ലെ മൽസരത്തിനുശേഷം വേദനയുള്ള കാര്യം വിജയ് ശങ്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കാൽപ്പാദത്തിനു ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിജയ് ശങ്കറിനു തുടർന്നു ബോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഫിസിയോ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ, ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, ജൂൺ 30ന് നടന്ന മൽസരത്തിൽ ലോകേഷ് രാഹുലിനും പരുക്കേറ്റു. അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് ചെയ്തുമില്ല. രാഹുലിനു പരുക്കേറ്റു കളിക്കാനാകാതെ വന്നാൽ, ടീമിൽ പകരം ഓപ്പണറില്ലെന്നത് ടീം മാനേജ്മെന്റിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. ഈ മൽസരത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ശങ്കറിനു കളിക്കാനാകില്ലെന്ന കാര്യം ഫിസിയോ ടീം അധികൃതരെ അറിയിച്ചതും. അങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണറായിക്കൂടി ഇറക്കാവുന്ന താരമെന്ന നിലയിൽ മായങ്ക് അഗർവാളിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

∙ ധോണി @ നമ്പർ 7

ധോണിയെ ഏഴാം നമ്പറിൽ ഇറക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും എന്നെ പഴിക്കുന്നതിൽ അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു. നോക്കൂ, തീരുമാനമങ്ങളെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനല്ല അന്തിമ വാക്ക്. പല ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കൂട്ടായാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ റോളുകൾ നിർണയിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം, മധ്യനിരയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൽസരത്തിനുശേഷം ധോണിയെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ താഴേയ്ക്ക് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി സെമി തോൽവിക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെ കോലി തന്നെ നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. സെമിയിൽ ആദ്യ മൂന്നു വിക്കറ്റ് ഞൊടിയിടയിൽ നഷ്ടമായതോടെ കാർത്തിക്കിനെ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ഇറക്കി വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താനായിരുന്നു ടീമിന്റെ തീരുമാനം. ധോണി പിന്നീട് ഇറങ്ങി ഫിനിഷർ ജോലി ചെയ്യട്ടെയെന്നും ധാരണയുണ്ടാക്കി. ഇതു ടീമിന്റെ മൊത്തം തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ധോണിയെ ഏഴാം നമ്പറിൽ ഇറക്കിയതിൽ എന്നെ മാത്രം പഴി പറയുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

∙ ‘ബാറ്റിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ മുൻ താരം’

(ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിലെ ഒരു താരം ഫോം ഔട്ടായപ്പോൾ മികവു വീണ്ടെടുക്കാൻ മുൻ താരത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്റിങ് പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ഇത് ബംഗാറിന്റെ പരാജയമാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്:)

എക്കാലവും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നടിക്കുന്ന കാലത്ത് വളർച്ച മുരടിച്ചുപോകും. ഇനി ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഒരു താരം മുൻ താരത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതിനെക്കുറിച്ചു പറയാം. നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ട്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, കിരൺ മോറെ, നരേന്ദ്ര ഹിർവാനി എന്നിവർ ഉദാഹരണം. നമ്മുടെ ഒരു താരം ഇന്ത്യ എ കോച്ചിൽനിന്ന് സഹായം തേടിയാൽ അതിലെന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നം. അദ്ദേഹം ടീമിൽ തിരികെയെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് മികച്ചതാക്കാൻ ‍ഞാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവിധ ടീമുകളിലെ സ്പിന്നർമാർ ഷെയ്ൻ വോണിൽനിന്നും പേസ് ബോളർമാർ വസിം അക്രത്തിൽനിന്നും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റിൽ പതിവാണ്. അത് ആ താരത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരിട്ടുതന്നെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്ന് സഹായം തേടാറുണ്ട്.

English Summary: MS Dhoni at No 7 wasn’t my decision alone: Team India’s batting coach Sanjay Bangar