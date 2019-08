ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനായി ഒരു നാൾ വരും, ഉറപ്പ്: ഉള്ളു തുറന്ന് ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ ‘ഒരു നാൾ വരും, ഉറപ്പ്’ ! ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലി നൽകിയ മറുപടിയാണിത്. രവി ശാസ്ത്രിയെ നീക്കി പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് ഗാംഗുലിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ‘ദാദാ ആരാധകരു’ടെ മനസ്സു നിറച്ചാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, ഏറ്റെടുത്ത ചില ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ പരിശീലക ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴില്ല. ഈയൊരു തവണ വേറൊരാൾ പരിശീലകനാകട്ടെ. അതിനുശേഷം തീർച്ചയായും ഞാനും മൽസര രംഗത്തുണ്ടാകും’ – നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലേക്കു ചുവടു മാറ്റിയ ഗാംഗുലി, നിലവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഉപദേശകനും ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്ററുമാണ്. മാത്രമല്ല, ബംഗാളി ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ടിവി ഷോയുടെ അവതാരകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

‘നിലവിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലാണ് ഞാൻ. ഐപിഎൽ, ടിവി കമന്ററി തുടങ്ങിയ പരിപാടികളെല്ലാമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്നു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നാൽ പരിശീലകനാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലക വേഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാം. എനിക്കു നല്ല താൽപര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, ഭാവിയിൽ’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ജയിക്കുന്നവരുടെ കൂടി സംഘമാക്കി മാറ്റിയ ക്യാപ്റ്റനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗാംഗുലി, കഴിഞ്ഞ തവണ രവി ശാസ്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്നു. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

ഇത്തവണ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ‘വലിയ പേരുകൾ’ അധികമില്ലെന്നും ഗാംഗുലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘പരിശീലക ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ചവരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അധികം വലിയ പേരുകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. മഹേള (ജയവർധനെ) അപേക്ഷിക്കുമെന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പിൻമാറി. പരിശീലക ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരിൽ വലിയ പേരുകൾ അധികമില്ല’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

