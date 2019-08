പുതിയ താരങ്ങൾക്കു ടീം ഇന്ത്യയിലെത്താൻ അവസരം: തുറന്നു പറഞ്ഞ് കോലി

ഫ്ലോറിഡ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പര നേട്ടത്തോടെ ടീമിൽ മറ്റുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുമെന്ന സൂചന നൽകി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. വിജയിക്കുക എന്നതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. പക്ഷേ പരമ്പര വിജയിക്കുകയെന്നതു പുതിയ താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കൂടി നല്‍കുന്നു. വിൻഡീസിനെതിരെ മികച്ച തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചത്.



രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെയും ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയുടെയും ബാറ്റിങ്ങിലെ മികച്ച ഫിനിഷിങ് 160 കടക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യ പോയ രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 180 റണ്‍സ് കടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം സ്കോറിങ്ങിനെ ബാധിച്ചു– വിരാട് പറഞ്ഞു. ടീമിലെ യുവതാരം വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും കോലി മടി കാണിച്ചില്ല. ന്യൂബോളിൽ വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ മികച്ചതായിരുന്നെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.



ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തേയും മൽസരം. മഴ നിയമപ്രകാരം 22 റൺസിനായിരുന്നു രണ്ടാം മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജയം. മൽസരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ‌ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് 167 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റിൻഡീസിന് ഇടിമിന്നല്‍ മുന്നറിയിപ്പും തടസ്സമായി. 15.3 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 98 റൺസാണ് വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ നേടിയത്. കളി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇന്ത്യ 22 റണ്‍സിനു ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Sealing the series gives the chance to bring few guys in: Virat Kohli