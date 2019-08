ദ്രാവിഡിന് ബിസിസിഐ നോട്ടിസ്; ‘ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ’യെന്ന് ഗാംഗുലി, ഹർഭജന്‍

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ’ – ഇരട്ടപ്പദവി വിഷയത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും നിലവിൽ ജൂനിയർ ടീമുകളുടെ പരിശീലകനുമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് ബിസിസിഐ നോട്ടിസ് അയച്ചതിനോട് മുൻ നായകൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം! സമാന വിഷയത്തിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ഹർഭജൻ സിങ്ങും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലും പുറത്തും മാന്യനായി അറിയപ്പെടുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെതിരെ ഭിന്ന താൽപര്യവുമായി (Conflict of Interest) ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണമുയർത്തിയത് മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അംഗമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്തയാണ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിസിസിഐ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസറായ ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. ജയിൻ ദ്രാവിഡിന് നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലിതാ പുതിയൊരു ഫാഷൻ.. ഭിന്ന താൽപര്യം... വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ മികച്ച വഴി... ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ... ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് ദ്രാവിഡിന് ഭിന്ന താൽപര്യ ആരോപണത്തിൽ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു’ – ഗാംഗുലി ട്വിറ്ററിൽ എഴുതി.

തന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനെ പിന്തുണച്ച് ഹർഭജൻ സിങ്ങും തൊട്ടുപിന്നാലെ രംഗത്തെത്തി.

‘സത്യം?? എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ (ദ്രാവിഡ്) മികച്ചൊരു വ്യക്തിയെ കിട്ടുമോ? ഇതുപോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്നത് അവരെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവരേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. ശരിയാണ്, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ’ – ഹർഭജൻ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, ബിസിസിഐ പദവികളും സ്വകാര്യ സംരംഭകർ നയിക്കുന്ന ഐപിഎൽ ടീമുകളിലെ സ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ചുവഹിക്കുന്ന മുൻതാരങ്ങൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പുതിയ സംഭവമല്ല. ഇനി, എന്താണ് ഈ ഭിന്ന താൽപര്യം? മുൻ രാജ്യാന്തര അംപയർ കൂടിയായ കെ.എൻ. രാഘവൻ എഴുതുന്നു:

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണു ഭിന്നതാൽപര്യം (ഇരട്ടപ്പദവി) മറികടക്കാനുള്ള നിയമം ബാധകമാവുക. ബിസിസിഐ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല. പക്ഷേ, ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബിസിസിഐ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ പൊതുപദവി തന്നെയാണു വഹിക്കുന്നതെന്നു കാണേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണു സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഇത്ര കർശനമായി ഇടപെടുന്നതും. അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഭിന്നതാൽപര്യങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടം നിലവിലില്ല എന്നതാണു പ്രശ്നം.

∙ ദ്രാവിഡിനെതിരായ ആരോപണം ഇങ്ങനെ

നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) ഡയറക്ടർ പദവി വഹിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ്, ഐപിഎൽ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റു കൂടിയാണ്. ഇത് ഭിന്ന താൽപര്യ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണെന്നാണ് ദ്രാവിഡിനെതിരെ ആരോപണമുയർത്തിയ മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള സഞ്ജയ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്.

മുൻ താരങ്ങളായ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ എന്നിവർക്കെതിരെയും മുൻപ് ഭിന്ന താൽപര്യം ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുപ്ത. ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായിരിക്കെ ഇരുവരും ഐപിഎല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമുകളുടെ മെന്റർ പദവിയും വഹിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

അന്ന് ആരോപണങ്ങളോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച സച്ചിനും ലക്ഷ്മണും, ഭിന്ന താൽപര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മറിച്ച് തെളിയിച്ചാൽ ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാമെന്നും ഇരുവരും ബിസിസിഐ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഭിന്ന താൽപര്യ വിഷയത്തിൽ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും. ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ മെന്റർ പദവിയും വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.



