പന്തിന് പ്രതിഭയും കഴിവുമുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി സമയം നൽകൂ: കോലി

ഗയാന∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കൊത്ത പിന്‍ഗാമി തന്നെയാണോ ഋഷഭ് പന്ത്? വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മൽസരങ്ങൾക്കുശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ചോദ്യം. ധോണിയേപ്പോലൊരു ഇതിഹാസ താരത്തിനു പകരക്കാരനാകാൻ പന്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പു മാത്രം മതിയാകുമോ എന്നതായിരുന്നു ഉയർന്ന ചോദ്യം. മൂന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തോടെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരവും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 42 പന്തിൽ നാലു വീതം ബൗണ്ടറിയും സിക്സും നേടിയ പന്താണ് ഈ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.

ഇതിനിടെ, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോറെന്ന റെക്കോർഡും പന്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2017ൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 56 റൺസെടുത്ത ധോണിയുടെ റെക്കോർഡാണ് പന്ത് മറികടന്നത്. ബോളിങ്ങിലെ അതുല്യ പ്രകടനത്തോടെ ദീപക് ചാഹർ കളിയിലെ കേമൻ പട്ടം കൊത്തിപ്പറന്നെങ്കിലും ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ പന്തും കളിയിലെ കേമൻ തന്നെ!

മൽസരത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി പറഞ്ഞതും യുവതാരത്തെ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാകില്ല എന്നു തന്നെയാണ്. പ്രതിഭയുള്ള താരമാണ് പന്തെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോലി, കഴിവു തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.

‘ഭാവിയിലെ താരമെന്ന നിലയിലാണ് നാം പന്തിനെ കാണുന്നത്. വളരെയധികം പ്രതിഭയും കഴിവുമുള്ള താരമാണ് പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിനു കുറച്ചുകൂടി സമയം നൽകിയേ തീരൂ. മാത്രമല്ല, അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാകില്ല’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അരങ്ങേറ്റ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പന്ത് വളരെയധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ മൽസരങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയും ജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സമ്മർദ്ദത്തെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ സ്ഥിരതോടെ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ടീമിനായി പന്ത് തിളങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും’ – കോലി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഈ ഇന്നിങ്സ് വളരെ സന്തോഷം പകരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പന്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബിസിസിഐ ടിവിക്കായി രോഹിത് ശർമയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പന്ത് മനസ്സു തുറന്നത്.

‘ഈ ഇന്നിങ്സിനേക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇതുവരെ റൺസ് നേടാനാകാത്തതിന്റെ നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പതിവു രീതിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇന്നു ലഭിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് റൺസ് നേടാനാകാതെ ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മുൻപുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മികവു വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ചിന്ത. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടും റൺസ് നേടാനാകാതെ പോയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഇതു ക്രിക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കളിയിലെ അനിവാര്യ ഘടകമാണ് ഇതും’ – പന്ത് പറഞ്ഞു.

‘ചില സമയത്ത് ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ആസ്വദിച്ച് കളിക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ്. രണ്ടു മൽസരങ്ങളിൽ തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും ടീം എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ പിന്തുണ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്’ – പന്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Rishabh Pant is our future and we need to give him space: Virat Kohli