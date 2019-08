ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നിന്റെ ബോളിങ് ആക്‌ഷൻ കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും ആരും പറഞ്ഞു പോകും– സ്റ്റെയ്ൻലെസ്! ഒട്ടും തുരുമ്പേശിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ഈ ലോകോത്തര പേസ് ബോളർക്ക്! കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനായി പന്തെറിഞ്ഞ സ്റ്റെയ്നു 36 വയസ്സായെന്നു വിശ്വസിക്കുക അസാധ്യം; മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്ററാണു ഇപ്പോഴും പന്തുകളുടെ വേഗം. ബാറ്റ്സ്മാനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം, പിന്നെ റണ്ണപ്പിനായുള്ള മടക്കം..ഇതാണു ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ !

അലൻ ‍ഡോണൾഡിന്റെ പേസും ഷോൺ പൊള്ളോക്കിന്റെ കൗശലവും ആവാഹിച്ചെടുത്ത ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ഇനി ടെസ്റ്റിൽ പന്തെറിയില്ല. 2004ലെ അരങ്ങറ്റത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 4 വർഷത്തിനകം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബോളർ എന്ന നേട്ടം സ്റ്റെയ്ൻ പേരിലാക്കി. ഏറ്റവും അധികം കാലം ഒന്നാം റാങ്ക് (263 ആഴ്ച) നിലനിർത്തിയ ബോളറുമായി പിന്നീട് സ്റ്റെയ്ൻ. ശ്രീലങ്കയുടെ മുത്തയ്യ മുരളീധരനാണ് (214 ആഴ്ച) രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ഏറ്റവും അധികം ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ താരവും (439) മറ്റാരുമല്ല. 15 വർഷത്തിനിടെ പലവട്ടം വില്ലനായെത്തിയ പരുക്കുകളോടു കൂടിയാണ് ഒടുവിൽ സ്റ്റെയ്ൻ വിടപറഞ്ഞത്. 2016ൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കെ, ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കിടെ വലതു തോളിനേറ്റ പരുക്കാണു തിരിച്ചടിയായത്. 14 മാസം കഴിഞ്ഞ് പരുക്കു മാറി ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റെയ്നിനു പഴയ പോലെ ലോങ് സ്പെല്ലുകൾ എറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഒടുവിൽ ഐപിഎൽ സീസണിനിടെ തോളിനു വീണ്ടും പരുക്കേറ്റതോടെ സ്റ്റെയ്നിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നു– ഒപ്പം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെയും.

‘പരുക്കിനെത്തുടർന്നു രണ്ടു വർഷത്തോളം വിട്ടുനിന്ന ശേഷം വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായതു ഭാഗ്യമായാണു കരുതുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നിൽനിന്നു തുടങ്ങേണ്ടിവന്നു’. ഫെബ്രുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ 4 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ കപിൽദേവിന്റെ റെക്കോർഡ് (434) മറികടന്നപ്പോൾ സ്റ്റെയ്ൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ അതേ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തോടെ ടെസ്റ്റ് കരിയർതന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു സ്റ്റെയ്ൻ കരുതിയിരിക്കില്ല.

English Summary: South Africa Pace Bowler Dale Steyn Retires From Test Cricket At the Age of 36.