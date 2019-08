ബോളറുടെ കാൽപ്പാദം ലൈൻ കടന്നാൽ ഇനി ടിവി അംപയർ പറയും, ‘നോ ബോൾ’ !

ദുബായ്∙ ബോളിങ് എൻഡിലെ ലൈനിൽനിന്നു മുന്നോട്ടുകയറി എറിയുന്ന പന്തുകളിൽ നോബോള്‍ വിളിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ടെലിവിഷൻ അംപയറിനു നൽകാൻ തയാറെടുത്ത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പരമ്പരകളിൽ നടപ്പാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമാകും ഈ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക. ഏതൊക്കെ പരമ്പരകളിലാണ് ഇതു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐസിസി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിൽ ഉൾപ്പെടെ അടുത്തിടെ നടന്ന വിവിധ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇത്തരം നോബോളുകള്‍ വിവാദ വിഷയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐസിസിയുടെ നീക്കം. ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – റോയൽ ചാല‍ഞ്ചേഴ്സ് മൽസരത്തിൽ ലസിത് മലിംഗയുടെ നോബോൾ അംപയർ കാണാതെ പോയത് മൽസര ഫലത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് നായകൻ വിരാട് കോലി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

ലൈനിൽനിന്നു മുന്നോട്ടുകയറി എറിയുന്ന പന്തുകൾ നോബോൾ വിളിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഫീൽഡ് അംപയറാണ്. എന്നാൽ, ഫീൽഡ് അംപയർമാർ നോബോളുകൾ വിളിക്കുന്നതിൽ പിഴവു വരുത്തുന്നത് തുടർക്കഥയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ദൗത്യം ടിവി അംപയറിനു നൽകാനുള്ള നീക്കം. 2016ൽ ഇംഗ്ലണ്ടും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കുറി ‘വിശാലമായ’ പരീക്ഷണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും ഈ രീതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2018ൽ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഈ രണ്ടു ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഏതാണ്ട് 84,000 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇത്രയും പന്തുകൾ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ടിവി അംപയർമാർക്കു മുന്നിലുള്ളത്. ഈ സംവിധാനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാകും വ്യാപകമായി പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക.



