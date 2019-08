ലീവും ശമ്പളം വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതും പരിഹാരമല്ല: ദ്രാവിഡിനെതിരെ ജെയിൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനു ഭിന്നതാൽപര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചത് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ വിശദകരണവുമായി ബിസിസിഐ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസർ റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. ജെയിൻ രംഗത്ത്. ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ‌ അതേപടി പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജെയിൻ വ്യക്തമാക്കി. ദ്രാവിഡ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറായ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സ് എന്നതിനാൽ അവരുടെ താൽപര്യം ദ്രാവിഡിനു സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലാണു നോട്ടിസ്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ദ്രാവിഡ് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നാണു നോട്ടിസിൽ പറയുന്നത്. മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അംഗം സഞ്ജയ് ഗുപ്ത ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലാണു ബിസിസിഐ എത്തിക്സ് ഓഫിസർ ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ.ജെയിൻ ദ്രാവിഡിനു നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

അതിനിടെ, ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സിലെ ജോലിയിൽനിന്ന് ലീവെടുത്ത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ബിസിസിഐ ഭരണസമിതി നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും അതും മതിയാകില്ലെന്നാണ് എത്തിക്സ് ഓഫിസറുടെ നിലപാട്. ദ്രാവിഡ് ലീവെടുത്ത് ശമ്പളം വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഭിന്ന താൽപര്യമെന്ന പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്തയിടെയാണു ദ്രാവിഡിനെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്.

‘ഒരു ജോലിയിൽനിന്ന് ലീവെടുക്കുന്നതിന് അയാൾ പദവിയിൽനിന്ന് മാറി എന്ന് അർഥമില്ല. ഭിന്ന താൽപര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെ എന്ന് ബിസിസിഐ ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതു പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്’ – ജസ്റ്റിസ് ജെയിൻ വ്യക്തമാക്കി.

മുൻപ് ക്രിക്കറ്റ് ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വി.വി.എസ്.ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർക്കെതിരെയും ഭിന്നതാൽപര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപണമുയർത്തിയ വ്യക്തിയാണു സഞ്ജയ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സച്ചിനും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മണനും ടീമിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആരോപണം. ജസ്റ്റിസ് ജെയിനു മുന്നിൽ ഹാജരായി സച്ചിനും ലക്ഷ്മണും ദീർഘമായ മൊഴി നൽകി. ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു വാദിച്ച ഇരുവരും ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ഥാനമൊഴിയാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അറിയിച്ചു. പിന്നീട് സച്ചിൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.



∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ ഫാഷനാണ് ഭിന്നതാൽപര്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണം. വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. – സൗരവ് ഗാംഗുലി, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ

∙ ദ്രാവിഡിനെക്കാൾ മാന്യനായ മറ്റൊരു താരത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനു ലഭിക്കാനില്ല. ദ്രാവിഡിനെപ്പോലെയുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾക്കു നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്നത് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. – ഹർഭജൻ സിങ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

English Summary: Rahul Dravid’s ‘Leave Without Pay’ Not Enough to Resolve Conflict: BCCI Ethics Officer