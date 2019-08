ബിസിസിഐ അയഞ്ഞു; ‘കോലിപ്പട’യ്ക്ക് ഇനി ഉത്തേജക പരിശോധന നാഡ വക

ന്യൂ‍‍ഡൽഹി ∙ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോള്‍ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ (നാഡ) പരിധിയിലേക്ക്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഉത്തേജകമരുന്നു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി രാധേശ്യാം ജുലാനിയ വ്യക്തമാക്കി. ജുലാനിയ ബിസിസിഐ സിഇഒ രാഹുൽ ജോഹ്റിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് നാഡയുടെ പരിധിയിലേക്കു മാറാന്‍ ബിസിസിഐ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

പരിശോധനാ രീതികളിൽ ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് ബിസിസിഐ ഇതുവരെ നാഡയെ എതിർത്തിരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ വിരാട് കോലി, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ‘റിസ്ക്’ എടുക്കാനാകില്ലെന്നും ബിസിസിഐ നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു കായിക സംഘടനകളെല്ലാം നാഡയെ അംഗീകരിക്കുന്നവയാണ്. ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ (ഇന്റർനാഷനൽ ‍ഡോപ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്) ബിസിസിഐ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാഡ അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നില്ല.

പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ഇനിമുതൽ നാഡയ്ക്കു കീഴിൽ ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകുമെന്ന് ജുലാനിയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ഉത്തേജക പരിശോധന നടത്താൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നു കാട്ടി കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിരോധിത മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ താരം പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ നിർദേശം. ബിസിസിഐയുടെ ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ദേശീയ ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ഏജൻസിയുമായി (നാഡ) കരാറിൽ ഒപ്പിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം നാഡയുമായി സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിക്കാൻ 2019 മാർച്ചിൽ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആറു മാസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഐസിസി ചെയർമാൻ ശശാങ്ക് മനോഹറുമായി ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സഹകരണം സ്ഥിരമാക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചത്.

∙ എതിർത്തെതിർത്ത്, ഒടുവിൽ സമ്മതം!

ബിസിസിഐ ദേശീയ കായിക സംഘടനയല്ലാത്തതിനാൽ, സർക്കാർ ഏജൻസിയായ നാഡയ്ക്കു പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇതുവരെ പിടിച്ചുനിന്നത്. 2017ൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാഡയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുമെന്നു രാജ്യാന്തര ഉത്തേജക വിരുദ്ധ സമിതി (വാഡ) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നു ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ പരിശോധനാ പരിധിക്കു കീഴിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രാലയം നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും ബിസിസിഐ അയഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജോഹ്റി നാഡ സിഇഒയ്ക്ക് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ബിസിസിഐ നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര, ആഭ്യന്തര മൽസരങ്ങളിൽ താരങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ നാഡയ്ക്കാവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൽസരമുള്ളപ്പോഴോ ഇല്ലാത്തപ്പോഴോ താരങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള നാഡയുടെ ശ്രമങ്ങളോടു ബിസിസിഐക്കു സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു കത്തിലെ പ്രധാന അവകാശവാദം. താരങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ തങ്ങൾക്കു സ്വന്തം സംവിധാനമുണ്ടെന്നും വാഡയുടെ നിബന്ധനയ്ക്കു വിധേയമായാണ് അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉത്തേജക വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതു താരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുമെന്നാണു ബിസിസിഐയുടെ വാദം. മൽസരമില്ലാത്ത വേളയിൽ, പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു താരങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. ഇത് സ്വകാര്യതാ ലംഘനവും സുരക്ഷാപ്രശ്നവും ഉയർത്തുമെന്നു ബോർഡംഗങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു.

