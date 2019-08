നാലാം നമ്പറിൽ നല്ലത് അയ്യർ, പന്ത് ധോണിയേപ്പോലെ ഫിനിഷറാകട്ടെ: ഗാവസ്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയെ അലട്ടിയ ‘നാലാം നമ്പർ’ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിർ ഗാവസ്കർ. യുവതാരം ശ്രേയസ് അയ്യരിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഗാവസ്കറിന്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശം. ഇന്നലെ വിൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്തിനെയാണ് ഇന്ത്യ നാലാം നമ്പറിൽ ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്ത ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എട്ടാമത്തെ മാത്രം ഏകദിനം കളിച്ച അയ്യർ, അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ഉജ്വല പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബാറ്റുവീശിയ അയ്യർ, മൂന്നാം അർധസെ‍ഞ്ചുറിയാണ് പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ കുറിച്ചത്. മൽസരത്തിലാകെ 68 പന്തിൽ അഞ്ചു ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്സും സഹിതം 71 റണ്‍സെടുത്ത അയ്യർ, കോലിക്കൊപ്പം സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും (125) പടുത്തുയർത്തി. ഇവരുടെ മികവിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 279 റൺസെടുത്ത ഇന്ത്യ, വിൻഡീസിനെ 59 റൺസിന് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു പകരം അഞ്ചാമതോ ആറാമതായോ ആയി ഫിനിഷർ റോളിൽ കളിപ്പിക്കാവുന്ന താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കളിയും ആ സ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ചതാണ്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ, വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ മികവിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച തുടക്കമിടുകയും 40–45 ഓവർ വരെ അവർ ക്രീസിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ശേഷിക്കുന്ന ഓവറുകളിലേക്ക് പന്തിനെ നാലാമനായി ഇറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ, 30–35 ഓവറിനുള്ളിൽ ഇവർ മൂന്നുപേരും പുറത്തായാൽ നാലാം നമ്പറിനു കൂടുതൽ യോജിച്ച താരം ശ്രേയസ് അയ്യരാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയ്യരെ നാലാമതും പന്തിനെ അഞ്ചാമതും ഇറക്കുന്നതാണ് ഉചിതം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ലോകകപ്പു മുതൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റേത്. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് കളിച്ചതും പന്തു തന്നെ. ഇതിനിടെയാണ് അയ്യരാണ് തൽസ്ഥാനത്തു കൂടുതൽ യോജിച്ച താരമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ഗാവസ്കർ രംഗത്തെത്തിയത്.

മികച്ച സാങ്കേതികത്തികവുള്ള താരമായി അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഏകദിനത്തിൽ ഇതുവരെ കളിച്ചത് എട്ട് രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 46.83 റൺസ് ശരാശരിയിൽ സമ്പാദ്യം 281 റൺസും. 88 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ആറു ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് 16.60 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 83 റൺസും നേടി. അതേസമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ അയ്യർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

