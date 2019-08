അടുത്ത ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ‘തല’ പോകുമോ?; ചർച്ചകൾ സജീവം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത നാമമാണ് അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടേത്. ടീമിന്റെ ഉയർച്ചതാഴ്ച്ചകളിൽ ഒരുപോലെ കൂടെനിന്ന താരം. ഇക്കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉൾപ്പെടെ ടീമിന്റെ നായകനുമായിരുന്നു രഹാനെ. എന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമായി രഹാനെ വഴിപിരിയുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പേരുമാറ്റിയെത്തിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസാണ് ഇന്ത്യൻ താരത്തിനായി രാജസ്ഥാനുമായി വിലപേശുന്നത്. ചർച്ചകൾ യാഥാർഥ്യമായാൽ 2020 സീസണിൽ രഹാനെയെ ‍ഡൽഹി കുപ്പായത്തിൽ കാണാം.

‘സംഭവം ശരിയാണ്. രഹാനെയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചർച്ചകളുടെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. കരാറിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വെറുമൊരു താരം മാത്രമല്ല രഹാനെ. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാന്റെ മേൽവിലാസം കൂടിയാണ് താരം. എങ്കിലും താരത്തിനായി ഡൽഹി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്’ – ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

ജെഎസ്ഡബ്യു ഗ്രൂപ്പ് ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഡൽഹി ടീമിൽ നടത്തുന്ന അഴിച്ചുപണികളുടെ ഭാഗമായാണ് രഹാനെയെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം. മുൻപ് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടീമിന്റെ പേരുമാറ്റിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ്. അന്ന് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനെ ഡൽഹി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ധവാനെ ടീമിലെത്തിച്ചത് ഡൽഹിക്ക് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 521 റൺസാണ് ധവാൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2012നു ശേഷം ആദ്യമായി ഡൽഹി പ്ലേ ഓഫിൽ സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു. യുവത്വത്തിനൊപ്പം അനുഭവസമ്പത്തുകൂടി ചേർത്ത് ടീമിനെ കരുത്തരാക്കുന്നതിനാണ് രഹാനെയെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം.

2008ലെ പ്രഥമ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ജഴ്സിയിലാണ് രഹാനെയുടെ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റം. തൊട്ടടുത്ത വർഷവും മുംബൈയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. 2010 സീസണിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന രഹാനെ, തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് രാജസ്ഥാന്‍ ടീമിന്റെ മേൽവിലാസമായി രഹാനെ വളർന്നു. ഇടക്കാലത്ത് ഒത്തുകളി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വിലക്കു ലഭിച്ചപ്പോൾ മാത്രം പുണെ വാരിയേഴ്സിലേക്കു ചേക്കേറി. വിലക്കിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ടീമിനൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു.

