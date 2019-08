സിമ്മൺസ് പിൻമാറി, ഇനി ‘അഞ്ചിൽ ഒരാൾ’; ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനെ ഇന്ന് അറിയാം

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സെമിഫൈനലിലെ തോൽവിയുടെ നിരാശയിൽനിന്ന് കരകയറ്റി ഇന്ത്യയെ തുടർവിജയങ്ങളിലേക്കു കൈപിടിക്കാൻ ആരു വരും? 2015ൽ ഡങ്കൻ ഫ്ലച്ചർ ടീം വിട്ടശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വിദേശ പരിശീകനെ ലഭിക്കുമോ? അതോ, രവി ശാസ്ത്രി തന്നെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ? എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നു വൈകിട്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കും. പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് ലഭിച്ച 2000 അപേക്ഷകളിൽനിന്ന് ‘ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്ത്’ തയാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടികയിലെ അഞ്ചു പേരുടെ അഭിമുഖം മുംബൈയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ആറു പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വെസ്റ്റിൻഡീസിൽനിന്നുള്ള ഫിൽ സിമ്മൺസ് അഭിമുഖത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറി. ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിമ്മൺസിന്റെ പിൻമാറ്റം. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിയാണ് അഭിമുഖം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വനിതാ ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശാന്ത രംഗസ്വാമി, മുൻ പരിശീലകൻ കൂടിയായ അൻഷുമാൻ ഗെയ്ക്ക‌വാദ് എന്നിവരാണ് സമിതിയംഗങ്ങൾ.

നിലവിലെ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്കു പുറമെ മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് കോച്ച് മൈക്ക് ഹെസ്സൻ, മുൻ ഓസീസ് ഓൾറൗണ്ടറും ശ്രീലങ്കൻ കോച്ചുമായ ടോം മൂഡി, മുൻ വിൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടറും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കോച്ചുമായ ഫിൽ സിമ്മ‍ൺസ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജർ ലാൽചന്ദ് രജ്പുത്, മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ് കോച്ച് റോബിൻ സിങ് എന്നിവരാണ് ഇന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ. പരിശീലക കാലയളവിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ സമിതിക്കു മുമ്പാകെ അക്കമിട്ടു നിരത്തും. റോബിൻ സിങ്ങിനാണ് ആദ്യം അഭിമുഖം നടത്തിയത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമുള്ള രവി ശാസ്ത്രി, വൈകീട്ട് നാലു മണിയോടെ സ്കൈപ്പിലൂടെയാകും അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.

ശാസ്ത്രിക്കു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായ ബാറ്റിങ് കോച്ച് സഞ്ജയ് ബംഗാർ, ബോളിങ് പരിശീലകൻ ഭരത് അരുൺ, ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധർ തുടങ്ങിയവർക്കും പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലോകകപ്പോടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രിക്കും സംഘത്തിനും പുതിയ പരിശീലകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് 45 ദിവസത്തേക്ക് കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയിരുന്നു. 2021 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് വരെയാകും പുതിയ പരിശീലകന്റെ കാലാവധി. അന്തിമപട്ടികയിലുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടാം.

∙ മൈക്ക് ഹെസ്സൻ

ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിനെ ദീർഘകാലം പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അനുഭസമ്പത്തുമായാണ് 44–കാരനായ മൈക്ക് ഹെസ്സൻ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2011 ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ കെനിയ ദേശീയ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചാണ് തുടക്കം. രണ്ടു വർഷത്തേക്കായിരുന്നു കരാറെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ ടീം വിട്ടു. പിന്നീട് 2012ൽ ജോൺ റൈറ്റിന്റെ പിൻഗാമിയായി ന്യൂസീലൻഡ് പരിശീലകനായി.

ന്യൂസീലൻഡ് ടീം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിച്ചത് മൈക്ക് ഹെസ്സന്റെ പരിശീലനത്തിനു കീഴിലാണ്. 2015ലെ ഫൈനലിൽ സഹ ആതിഥേയരായ ഓസീസിനോടു തോറ്റു. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019 ലോകകപ്പു വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും 2018ൽ ജോലി രാജിവച്ചു. കുടുംബത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനെന്ന കാരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്.

ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെയും പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യം പഞ്ചാബ് ടീം വിട്ട ഹെസ്സൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

∙ ടോം മൂഡി

പരിശീലക വേഷത്തിൽ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം ദൈർഘ്യമുള്ള അനുഭവസമ്പത്താണ് മുൻ ഓസീസ് മീഡിയം പേസർ കൂടിയായ ടോം മൂഡിയുടെ കരുത്ത്. 2005ൽ ശ്രീലങ്കൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ടോം മൂഡിയാണ് 2007 ലോകകപ്പിൽ അവരെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു മടങ്ങിയ മൂഡി മൂന്നു വർഷത്തോളം വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു.

2018 സീസണിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ മുൾട്ടാൻ സുൽത്താൻസിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെത്തിയ മൂ‍ഡി ആറു സീസണുകളിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ പരിശീലകനായി. ഇതിൽ ഒരു തവണ കിരീടം ചൂടിയ ടീം, അഞ്ചു തവണ പ്ലേഓഫിലും കടന്നു.

∙ റോബിൻ സിങ്

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഫീൽഡിങ് സൂപ്പർസ്റ്റാറായി അറിയപ്പെടുന്ന റോബിൻ സിങ്, അണ്ടർ 19 ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചാണ് കോച്ചിങ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. 2004ൽ ഹോങ്കോങ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി. 2004 ഏഷ്യാകപ്പിന് ഹോങ്കോങ്ങിന് യോഗ്യതയും നേടിക്കൊടുത്തു. 2006ൽ ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ ഗൗതം ഗംഭീർ, റോബിൻ ഉത്തപ്പ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്ക് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വഴികാട്ടിയായി. 2007–2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകനായി.

ഐപിഎല്ലിൽ ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിന്റെ (പിന്നീട് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആയി മാറി) ആദ്യ സീസണിലെ പരിശീലകനായിരുന്നു. പിന്നീട് ടീം വിട്ട റോബിൻ സിങ്, 2011ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻമാരാക്കി. തുടർന്ന് മുംബൈയുടെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായി. 2014ൽ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബാർബഡോസ് ട്രൈഡെന്റ്സിനെ അവരുടെ ഏക കിരീടവിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചു. യുഎസിന്റെ ജൂനിയർ, സീനിയർ ടീമുകളുടെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ അംഗമായി. 2011ൽ യുഎസ് വനിതാ ടീമിനെയും പരിശീലിപ്പിച്ചു.

∙ ലാൽചന്ദ് രജ്പുത്

ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി രംഗത്തെത്തിയ ലാൽചന്ദ് രജ്പുത്, 2007ൽ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ മാനേജരായി. ഇതേ വർഷം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടുമ്പോൾ മാനേജർ രജ്പുത്തായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഐപിഎല്ലിന്റെ പ്രഥമ സീസണിൽ (2008) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പരിശീലകനായി. രജ്പുത് ആദ്യമായി പരിശീലിപ്പിച്ച ദേശീയ ടീം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ്. 2016ൽ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് അഫ്ഗാൻ പരിശീലകനായത്. 2018 മേയിൽ സിംബാബ്‌വെ ടീമിന്റെ ഇടക്കാല പരിശീലകനായി. ഇതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ സ്ഥിരം പരിശീലകനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി.

∙ രവി ശാസ്ത്രി

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം കുറേ വർഷങ്ങളായി കേട്ടുപഴകിയ പേരാണ് രവി ശാസ്ത്രിയുടേത്. 2014–2016 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഡയറക്ടറായാണ് ശാസ്ത്രി സീനിയർ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നത്. 2017 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കു പിന്നാലെ അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും കുംബ്ലെയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ശാസ്ത്രിയുടെ നിയമനം.

ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയിച്ചത് ഈ വർഷം രവി ശാസ്ത്രിക്കു കീഴിലാണ്. അതിനു മുൻപ് 2018ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തോറ്റു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ദ്വിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പര ജയിച്ചതും ശാസ്ത്രിക്കു കീഴിൽത്തന്നെ. എങ്കിലും ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാകാൻ ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിയിൽ തോറ്റത് തിരിച്ചടിയായി. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സെമിയിലെ തോൽവിയും പുറത്താകലും.

എന്നാൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രവി ശാസ്ത്രി തന്നെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്നാണ് എല്ലാ സൂചനയും. ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണ ശാസ്ത്രിക്കുണ്ട്. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ശാസ്ത്രി തുടരന്നതിലുള്ള താൽപര്യം കോലി തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ ഫിൽ സിമ്മൺസ്

2002ൽ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസുകാരനായ ഫിൽ സിമ്മൺസ്, ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പരിശീലക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ സിംബാബ്‍വെ, അയർലൻഡ്, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, അഫ്ഗ‌ാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അമ്പത്തിയാറുകാരനായ സിമ്മൺസ്, 2004ലാണ് സിംബാബ്‍വ പരിശീലകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. സീനിയർ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽപ്പെട്ട് ഉഴറിയ സിമ്മൺസ്, 2005ൽ പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തായി.

2007 ലോകകപ്പിനുശേഷം അഡ്രിയാൻ ബിരേലിന്റെ പിൻഗാമിയായി അയർലൻഡ് പരിശീലകനായി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അയർലൻഡിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങിയത്. 224 മൽസരങ്ങളിൽ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി.

2015 ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹം മാതൃടീമായ വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ പരിശീലകനായി. 2016ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ വിൻഡീസ് ചാംപ്യൻമാരായത് സിമ്മൺസിന്റെ പരിശീലനത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ സിമ്മൺസ്, 2017ൽ മുഖ്യ പരിശീലകനുമായി. 2019 ജൂണിൽ ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ബ്രാംപ്ടൺ വോൾവ്സിന്റെ പരിശീലകനായി.



English Summary: BCCI to Announce New Head Coach on Friday Evening, Shastri Leads the Pack