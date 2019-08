മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ കോഴ വിവാദത്തിൽ മലയാളി താരം ശ്രീശാന്ത് നേരിടുന്ന വിലക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ച് ബിസിസിഐ ഓംബുഡ്സ്മാൻ. ഇതോടെ അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ശ്രീശാന്തിന്റെ വിലക്ക് അവസാനിക്കും. സെപ്റ്റംബറിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങാനാകും. ബിസിസിഐ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഡി.കെ.ജെയിൻ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

36കാരനായ ശ്രീശാന്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണെങ്കിലും വിലക്ക് നീങ്ങുന്നതു താരത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും. ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിച്ച് കളിക്കളത്തിലേക്കു മടങ്ങാനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം. 2013 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ശ്രീശാന്തിനു ബിസിസിഐ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ശ്രീശാന്തിനൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സഹതാരങ്ങളായ അജിത് ചാണ്ഡിലയേയും അങ്കിത് ചവാനേയും വിലക്കി.

സുപ്രീം കോടതി ശ്രീശാന്തിനെ വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും ബിസിസിഐ വിലക്ക് തുടർന്നു. പലതവണ അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും വിലക്ക് മാറ്റാൻ ബിസിസിഐ തയാറായിരുന്നില്ല. ശ്രീശാന്തിന്റെ ഹർജിയിൽ അന്തിമതീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി ബിസിസിഐയ്ക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന്ഓംബുഡ്സ്മാനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ച സമയം അവസാനിച്ചതോടെയാണ് നടപടി.

English Summary: Sreesanth's Life Ban Reduced to Seven Years, Eligible to Play in September