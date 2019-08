കൂടുതൽ വേതനത്തോടെ കുംബ്ലെയെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാക്കണം: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും പരിശീലകനുമായ അനിൽ കുംബ്ലെയെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ വീരേന്ദർ സേവാഗ്. താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമുയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കുംബ്ലെയ്ക്കുള്ള മിടുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സേവാഗിന്റെ നിർദ്ദേശം. വേതനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവോടെ വേണം കുംബ്ലെയെ നിയമിക്കാനെന്നും സേവാഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുന്നയാൾക്ക് നിലവിലെ ശമ്പളം അപര്യാപ്തമാണെന്നും സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മലയാളി താരം എസ്. ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ബിസിസിഐ ഏഴു വർഷമായി കുറച്ചതിൽ സേവാഗ് സന്തുഷ്ടി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇനി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലൂടെ ശ്രീശാന്തിനു തിരിച്ചുവരാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് കുംബ്ലെയെ നിയമിക്കണമെന്ന സേവാഗിന്റെ ആവശ്യം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ താരതമ്യേന പരിചയസമ്പത്തു കുറഞ്ഞ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിനും സംഘത്തിനും അതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ പരിഹാസവും വിമർശനവും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചത് 13 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

‘സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് അനിൽ കുംബ്ലെ ഉത്തമനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ സച്ചിൻ (തെൻഡുൽക്കർ), സൗരവ് (ഗാംഗുലി), രാഹുൽ (ദ്രാവിഡ്) എന്നിവരുമായും പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ യുവതാരങ്ങളുമായും ഇടപെട്ട് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കുംബ്ലെ’ – സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ സമയത്ത് (2007–08ലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പരമ്പര) ക്യാപ്റ്റൻ കുംബ്ലെയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പറഞ്ഞു: അടുത്ത രണ്ടു പരമ്പരകളിൽ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കില്ല. ഒരു കളിക്കാരന് അവശ്യം വേണ്ടത് ഈയൊരു പിന്തുണയും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ വാർഷിക ശമ്പളം ഒരു കോടി രൂപയായതിനാൽ കുംബ്ലെ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം അനിവാര്യമാണ്. ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചേ തീരൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുമെന്നും സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

സിലക്ടർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, ‘നിയന്ത്രണങ്ങൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല’ എന്നായിരുന്നു സേവാഗിന്റെ മറുപടി. ‘ഞാൻ കോളങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, ടിവി ചാനലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. സിലക്ടറായാൽ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം വരും. അധികം നിയന്ത്രണങ്ങൾ താങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കുതന്നെ സംശയമുണ്ട്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

2017ൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് രവി ശാസ്ത്രിക്കു മുന്നിൽ ‘വീണുപോയ’ സേവാഗ്, ഇക്കുറി താൻ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ‘2017ൽ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയും ഡോ.എം.വി. ശ്രീധറും (ആ സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഇക്കുറി ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടുമില്ല, ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുമില്ല’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

ഭിന്ന താൽപര്യ (Conflict of Interest) വിഷയം ആകെക്കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ സിലക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ, ദേശീയ ടീം പരിശീലകനായിരിക്കുമ്പോൾ അക്കാദമി നടത്തരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ല’ – സേവാഗ് പ്രതികരിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റ് ഹെൽമറ്റുകളിൽ നെക്ക് ഗാർഡ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടെ സേവാഗിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ബാറ്റ്സ്മാനു മുന്നിൽ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ (പന്ത് അടിച്ചകറ്റാൻ) ബാറ്റുണ്ട്. ഹെൽമറ്റും ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെസ്റ്റ് പാഡ് പോലും ധരിച്ചിട്ടില്ല.’

