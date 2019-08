ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുൻപേ ബീച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങളുടെ ഉല്ലാസം - ചിത്രങ്ങൾ

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി കടലിൽ കുളിച്ചും ബീച്ചിൽ ആഘോഷിച്ചും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഉല്ലാസം. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ ആന്റിഗ്വയിലെ ജോളി ബീച്ചിൽ ഉല്ലാസത്തിനെത്തിയത്. വെസ്റ്റിൻഡീസ് എ ടീമിനെതിരായ പരിശീലന മൽസരത്തിനു ശേഷം ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി ലഭിച്ച രണ്ടു ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഉല്ലാസത്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.



‘സ്റ്റണ്ണിങ് ഡേ അറ്റ് ദ് ബീച്ച് വിത്ത് ബോയ്സ്’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ താരങ്ങളും സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫും കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോലി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു. മായങ്ക് അഗർവാൾ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ, ഋഷഭ് പന്ത്, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൽസരം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായുള്ള ട്വന്റി20 പരമ്പര 3–0നും ഏകദിന പരമ്പര 2–0നും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വിൻഡീസ് മണ്ണിൽ ട്വന്റി20, ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ ഒരുമിച്ചു നേടാനുള്ള അവസരമാണ് വിരാട് കോലിക്കും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ളത്.

