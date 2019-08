ശ്രീശാന്തിനു മുന്നിൽ ഇനിയെന്ത്? ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് പ്രയാസകരം

കൊച്ചി∙ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ കളിക്കളത്തിൽനിന്നു വിലക്കപ്പെട്ട ശ്രീശാന്ത് അടുത്ത വർഷം മുപ്പത്തിയേഴാം വയസിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കണം? വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്താനാവുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ ശ്രീശാന്ത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴും അതു യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ വെല്ലുവിളികളേറെ. അതേസമയം, ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിലക്ക് അവസാനിക്കുന്നതോടെ മറ്റു സാധ്യതകൾ മുൻ രാജ്യാന്തര താരമായ ശ്രീശാന്തിനു തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

∙ ബിസിസിഐ നിലപാട്

ഒത്തുകളി കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും 7 വർഷം വരെ വിലക്ക് നീട്ടി തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യതകളെ പരമാവധി ദുർബലമാക്കിയ ബിസിസിഐ ശ്രീശാന്തിനോട് ഇനി കനിയുമോ എന്നു കണ്ടറിയണം. ഇപ്പോഴും ശ്രീശാന്തിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയല്ല, സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലക്ക് 7 വർഷമായി ചുരുക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ ചെയ്തത്. ഇതുവരെയുള്ള വിലക്ക് കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു കളിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിലപാട് ശ്രീശാന്തിനോടുള്ള ബിസിസിഐ സമീപനത്തിന്റെ സൂചനയാണ്.

∙ നഷ്ടമായതു വിലപ്പെട്ട കാലം

ഏറെ ശാരീരിക ക്ഷമത ആവശ്യമായ ഒരു പേസ് ബോളറെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ കാലയളവാണ് നഷ്ടമായ ഈ ഇടവേള. ഇതിൽ 7 വർഷവും കളിക്കളത്തിൽ പരിശീലനം പോലും നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ശ്രീശാന്ത് വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടത്. വിലക്കു വന്നതോടെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനു കീഴിലുള്ള മൈതാനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത്. ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനു കീഴിലുള്ള പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളിൽ പോലും കളിക്കാനുമായില്ല.

വിദേശ ലീഗിൽ കളിക്കാൻ അവസരം തേടിയപ്പോഴും ബിസിസിഐ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പരിശീലന നെറ്റ്സ് ഒരുക്കിയും സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം പരിശീലിച്ചുമാണ് ശ്രീശാന്ത് ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്.

∙ സാധ്യതകൾ

വിലക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കളിക്കളങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രധാന ഗുണം. വിദേശ ലീഗുകളിലേക്കുള്ള വഴിയും തുറന്നു കിട്ടും. പരിശീലകൻ, കമന്റേറ്റർ, ഒബ്സർവർ, മാച്ച് റഫറി, സിലക്ടർ എന്നു തുടങ്ങി അവസരങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ.

∙ ശ്രീശാന്തിന് അവസരം നൽകും: കെസിഎ

ശ്രീശാന്തിന് കളിയിലേക്കു മടങ്ങി വരാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. കേരള ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പേരുകേട്ട, പരിചയ സമ്പന്നനായ കളിക്കാരനായ ശ്രീശാന്തിന് ഇനിയും കുറച്ചു വർഷം കൂടി കളിയിൽ വലിയ സംഭാവന നൽകാനാവുമെന്നു കെസിഎയുടെ ബിസിസിഐ അംഗമായ ജയേഷ് ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് നീക്കുന്നതിന് ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ടി.സി.മാത്യു ഇടപെടുകയും കെസിഎ രേഖാമൂലം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഈ ആവശ്യം തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രീശാന്തിനു വീണ്ടും കളിക്കാൻ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നതിൽ കെസിഎയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും’- ജയേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ഇനി ശ്രദ്ധ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ: ശ്രീശാന്ത്

ബിസിസിഐ തീരുമാനം വലിയ അനുഗ്രവും അവസരവുമാണെന്നും വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാനാവുമെന്ന് ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ശ്രീശാന്ത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലാണ് ഫോക്കസ്. ടെസ്റ്റിൽ 87 വിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തി 100 വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണു സ്വപ്നം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ വീണ്ടും തുടങ്ങണം.

ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾ കാണണമെന്നതു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിനു പിന്നിലാര് എന്ന് ആലോചിക്കാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനുമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുക എന്നതു മാത്രമാണിപ്പോൾ മനസ്സിൽ - ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: What is next for S. Sreesanth after reducing ban period?